Il design di Brother è di nuovo da premio

By

L’iF Design Awards assegnato anche per qualità, prestazioni, interfaccia utente, innovazione, sicurezza e rispetto ambientale

C’è anche la stampante multifunzione laser a colori top di gamma MFC-L9570CDW tra i prodotti Brother premiati dall’iF Design Awards 2018.

Accanto alla stampante laser a colori HL-L9310CDW, alla gamma di stampanti laser a colori all-in-one HL/DCP/MFC-L8000 e al dispositivo all-in-one inkjet MFC-J6935DW, proprio la MFC-L9570CDW ha ottenuto anche un Winter 2018 Pick Award da Keypoint Intelligence – Buyers Lab per la qualità dell’immagine, per l’eccezionale velocità di scansione e per l’estrema affidabilità.

Diventano così 66 i premi totali di design più importanti al mondo vinti dall’azienda, che ha portato a casa da Hannover, in Germania, il suo primo iF Design Awards per la macchina da scrivere alfanumerica nel 1982.

Un’altra bella soddisfazione per Brother, considerato che, quest’anno, all’iF Design Awards sono pervenute ben 6.401 candidature da 54 Paesi del mondo.