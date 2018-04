Plustek OpticBook A300 Plus: lo scanner di grande formato anche per i libri

Realizzato con uno speciale design, il dispositivo è ideale per la scansione delle pagine dei libri, anche quelli più spessi e delicati

Plustek, specialista nell'ambito delle soluzioni di imaging e per la videosorveglianza, ha reso disponibile il nuovo Plustek OpticBook A300 Plus.

Creato per garantire la conservazione di libri e documenti anche di grandi dimensioni tramite la digitalizzazione, permettendone poi una facile condivisione, il nuovo OpticBook A300 Plus è un veloce scanner piano professionale che consente di acquisire una pagina in formato A3 in soli 2,48 secondi.

Le pagine possono essere salvate in diversi formati e lo scanner offre numerosi strumenti di elaborazione delle immagini per la conversione dei formati e per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

Parola d’ordine semplicità: OpticBook A300 Plus mette a disposizione cinque pulsanti di scansione "one-touch" che, con un singolo tocco, permettono di automatizzare le tipologie di scansione più comuni.

Il dispositivo è pensato per realtà come biblioteche, scuole, studi grafici, case editrici, ospedali, studi legali e istituti finanziari che, oltre ad apprezzare la comodità e le possibilità che offre un ampio piano di lettura, ne gradiranno sicuramente l'estrema velocità e flessibilità.

Infine, lo scanner è completo di una suite di software che comprende Abbyy FineReader e che consente una facile gestione dei documenti, la conversione rapida dei PDF, il riconoscimento ottico dei caratteri e la condivisione dei file in rete.