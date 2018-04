La user experience di X-Sign BenQ è da premio

By

Il software di gestione dei contenuti sviluppato da BenQ nel 2014 ha vinto l’iF Design Award 2018 nella sezione “design per servizi”

X-Sign, il software di gestione contenuti sviluppato in esclusiva da BenQ si è aggiudicato il prestigioso premio internazionale iF Design Award 2018 classificandosi primo nella sezione “design per servizi” della categoria UX (User Experience).

Progettato meticolosamente nel 2014 dallo specialista in dispositivi digitali, X-Sign offre, infatti, agli utenti la possibilità di creare, programmare, distribuire e monitorare contenuti interattivi in un’unica soluzione.