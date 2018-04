Eka è rivenditore autorizzato SolidWorks

By

Eka è nuovo rivenditore autorizzato SolidWorks per il mercato italiano. La società che fa parte del Gruppo Cadland è stata scelta per le sue competenze tecniche, tenendo in considerazione l’esperienza sviluppata nel supportare le esigenze delle aziende con software di alto livello e servizi innovativi. SolidWorks ha scelto Eka come partner strategico, valutando positivamente la […]

Eka è nuovo rivenditore autorizzato SolidWorks per il mercato italiano. La società che fa parte del Gruppo Cadland è stata scelta per le sue competenze tecniche, tenendo in considerazione l’esperienza sviluppata nel supportare le esigenze delle aziende con software di alto livello e servizi innovativi.

SolidWorks ha scelto Eka come partner strategico, valutando positivamente la capacità dell’azienda di affiancare il cliente durante la fase decisionale, consigliandolo al meglio in base alle sue necessità e formandolo per essere subito produttivo.

Attualmente più di 5 milioni di progettisti e ingegneri in tutto il mondo, che rappresentano oltre 200.000 aziende, utilizzano SolidWorks per dare vita ai loro progetti, dai gadget più cool alle innovazioni in grado di migliorare il futuro.

Un ventaglio di soluzioni

Con l’ingresso dei software SolidWorks – CAD 3D, Simulation, PDM, CAM, Electrical, Technical Communication e Visualization – Eka completa la sua offerta di soluzioni innovative grazie al CAM SprutCAM della SPRUT Technology e alla linea di prodotti Ansys per la simulazione.

Oltre ai software, Eka propone soluzioni su misura per la realtà aumentata, la realtà virtuale e la virtual collaboration, fornendo strumenti avanzati per migliorare la user experience in modalità 3D.

“Rappresentare un marchio come SolidWorks è per noi motivo d’orgoglio – commenta Anna Sciamanna, CEO di Eka -. Come una delle società del Gruppo Cadland eravamo già conosciuti all’interno del mondo Dassault Systèmes. La nostra offerta è così completa, grazie alla presenza dei prodotti Ansys e del software CAM SprutCAM. Il nostro team è pronto a supportare le persone che decideranno di affidarsi a noi, puntando sulle nostre capacità di affiancarle sia durante la fase di valutazione che quella di formazione”.