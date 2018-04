Sicurezza: arriva il Smart Facial Recognition Security System di VIA

Presentato a ISC West 2018 aumenta la sicurezza degli edifici in maniera semplice

Nel corso di ISC West 2018, in scena dall’11 al 13 aprile 2018 presso il centro espositivo Sands Expo and Convention di Las Vegas (stand #35050), VIA Technologies espone la nuova soluzione VIA Smart Facial Recognition Security System.

Il sistema consente ai facility manager di creare e gestire spazi sempre più sicuri, consentendo al personale e ai visitatori autorizzati di accedere alle strutture in modo semplice e veloce. Caratteristiche chiave quali il rilevamento di emozioni, di età e sesso, nonché il conteggio e il tracciamento delle persone, consentono di configurare il sistema per un'ampia gamma di applicazioni di sicurezza fisica, tra cui:

· Controllo accessi e monitoraggio delle presenze

· Contrassegnare e negare l'accesso agli intrusi al fine di evitare disagi e potenziali furti

· Monitoraggio, conteggio e ricerca rapida di singoli individui

· Monitoraggio e invio alert riguardo persone, oggetti e attività sospette

· Rafforzare la sicurezza delle aree ad accesso limitato

“La soluzione VIA Smart Facial Recognition Security System fornisce ai proprietari e ai gestori di immobili commerciali uno strumento che garantisce il monitoraggio e la sicurezza degli spazi – ha dichiarato Richard Brown, VP International Marketing, VIA Technologies -. VIA Smart Recognition Platform velocizza lo sviluppo e l’implementazione di sistemi ad hoc che sfruttano il software e le tecnologie all’avanguardia per creare un ambiente più sicuro e produttivo.”