Vinitaly: Passepartout partner tecnologico di Cantine Giacomo Montresor

Durante la manifestazione presenterà la nuova app per il self-order del cliente

Passepartout, software house specializzata in ERP per imprese e professionisti, partecipa a Vinitaly 2018 (dal 15-18 aprile a Verona) in qualità di partner tecnologico di Cantine Giacomo Montresor presentando la nuova app per il self-order del cliente.

Come gli scorsi anni, Montresor ha allestito nella propria area espositiva una simulazione di locale in cui gli ospiti potranno degustare i vini dell’azienda scegliendoli dalla carta studiata appositamente per l’edizione 2018 di Vinitaly per costruire una libera escursione tra i terroire delle aziende del Gruppo Montresor dislocate nelle diverse parti d’Italia. Ad essi si accompagnano i finger food dello chef Maurizio Urso.

Passepartout mette a disposizione degli ospiti Montresor la app Menu Myself per poter gestire in autonomia la propria degustazione. Alla app si affiancherà una installazione completa e funzionante del software Menu che permetterà al personale di sala di prendere le comande in maniera veloce e precisa tramite smartphone.

Il banco bar sarà invece attrezzato con macchine touch-screen per l’inserimento di ordini veloci e la stampa delle comande.

Menu, software gestionale pensato per il mercato di ristoranti, pizzerie, bar e per tutte le attività del settore food & beverage, è molto più di un semplice punto cassa e permette di gestire il servizio con velocità e precisione, tenere sotto controllo le scorte ed il magazzino, fidelizzare i clienti, sorvegliare ed analizzare l’andamento dell’attività.