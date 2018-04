Qualcomm fa i dispositivi IoT più intelligenti

La nuova piattaforma Vision Intelligence fornisce intelligenza on-device, elaborazione della videocamera e sicurezza di alto livello

Qualcomm Technologies ha annunciato la piattaforma Qualcomm Vision Intelligence che integra la prima famiglia di system-on-chip (SoC) realizzata appositamente dall’azienda per l’Internet of Things.

Tramite l’utilizzo dell’avanzata tecnologia di processo FinFET a 10 nm, i SoC QCS605 e QCS603 sono progettati per offrire un computing potente per l’elaborazione della videocamera on-device e per il machine learning, con potenza ed efficienza termica eccezionali, all’interno di un’ampia gamma di applicazioni IoT.

Nello specifico, i SoC integrano il più avanzato processore di immagine (ISP) di Qualcomm Technologies e il Qualcomm Artificial Intelligence (AI) Engine, oltre a un’architettura di calcolo eterogenea che include una CPU multicore basata su ARM, processore vettoriale e GPU all’avanguardia. La piattaforma Vision Intelligence include anche avanzati software di elaborazione delle videocamere di Qualcomm Technologies, kit di sviluppo software (SDK) di machine learning e computer vision, nonché le comprovate tecnologie di connettività e sicurezza di Qualcomm Technologies.

La piattaforma è ottimizzata per supportare nuove entusiasmanti applicazioni per le videocamere di sicurezza intelligenti industriali e consumer, videocamere sportive e indossabili, realtà virtuale (VR) 360 e videocamere 180, robotica, display intelligenti e altro ancora. KEDACOM e Ricoh THETA stanno pianificando lo sviluppo di prodotti supportati dalla piattaforma Vision Intelligence di Qualcomm.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Joseph Bousaba, vicepresidente, product management, Qualcomm Technologies: «Il nostro obiettivo è rendere i dispositivi IoT molto più intelligenti, poiché aiutiamo i clienti a fornire intelligenza on-device, elaborazione della videocamera e sicurezza di alto livello. L’IA sta già abilitando videocamere con rilevamento oggetti, tracking, classificazione e riconoscimento facciale, robot che evitano autonomamente gli ostacoli e action camera che apprendono e generano un riassunto video della vostra ultima avventura, ma questo è solo l’inizio. La piattaforma Vision Intelligence di Qualcomm è il risultato di anni di ricerca e sviluppo avanzati che riunisce i progressi all’avanguardia nell’ambito di videocamere, IA on-device e calcolo eterogeneo. La piattaforma rappresenta la principale rampa di lancio per produttori e sviluppatori per creare un nuovo mondo di dispositivi IoT intelligenti».