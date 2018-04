La E-Generation dei notebook Toshiba è pronta a conquistare l’Italia

Presentati anche sul mercato di casa nostra i nuovi notebook Tecra X40 e Portégé X20W della serie E-Generation

Toshiba Europe ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi notebook Tecra X40 e Portégé X20W della serie E-Generation.

Attualmente disponibili in quattro diverse configurazioni – Tecra X40-E-11U, Tecra X40-E-115, Portégé X20W-E-111 e Portégé X20W-E-10E – i nuovi modelli offrono massime performance ed efficienza unite a un design ultra-resistente, ultra-sottile e ultra-leggero.

Ideali per i professionisti on-the-go, i nuovi modelli Tecra X40-E e Portégé X20W-E garantiscono versatilità, resistenza e prestazioni nel lungo periodo. L’integrazione dei processori Intel Core i5 nei modelli Tecra X40-E-11U e Portégé X20W-E-111, e degli i7 per i Tecra X40-E-115 e Portégé X20W-E-10E, così come l’esclusiva tecnologia proprietaria Hybrid Cooling, rendono i nuovi notebook Toshiba ideali per supportare la continua evoluzione delle abitudini lavorative degli utenti business, garantendo lo stesso livello di performance e produttività, indipendentemente da dove si trovino.

Progettati per garantire la sicurezza dei dati business, i nuovi modelli Tecra X40-E sono dotati di SecurePad, un touchpad con lettore di impronte digitali, mentre i due modelli Portégé X20W-E installano la webcam-IR per l’autenticazione facciale attraverso Windows Hello o Intel Authenticate.

Grazie al BIOS proprietario Toshiba e alla crittografia TPM 2.0, gli utenti sono ulteriormente protetti, e il rischio di interferenza da terze parti, che rende il prodotto più vulnerabile, è ridotto in modo significativo.

Per aiutare gli utenti business a essere connessi e lavorare in modo efficiente ovunque si trovino, i Tecra X40-E e Portégé X20W-E offrono funzionalità avanzate di connessione – tra cui HDMI, porte USB 3.0, slot MicroSD e USB Type-C anche di seconda generazione sulla gamma Portégé X20W – e possono essere collegati alla nuova Thunderbolt 3 Dock di Toshiba. Inoltre, per massimizzare la connettività, i Portégé X20W-E e Tecra X-40-E offrono tutte le opzioni di connessione, tra cui (a eccezione del modello Tecra X40-E- 11U) il supporto integrato LTE.

I nuovi Tecra X40-E-11U e Tecra X40-E-115, dotati di SSD PCI Express rispettivamente da 512GB 1TB, e di RAM DDR4 (2400 Mhz) garantiscono una velocità eccezionale. Lo schermo da 14’’ anti-riflesso offre una qualità di visione superiore e la configurazione più performante integra un display touch Full-HD con tecnologia In-Cell Touch che consente ai professionisti di navigare e interagire con i contenuti senza compromettere il design o il display del notebook. Entrambi i modelli Portégé X20W-E installano, invece, SSD da 512GB e RAM DDR3 (1600Mhz). Inoltre, si caratterizzano per il display LED anti-riflesso da 12,5’’ con risoluzione Full HD e funzionalità touch per migliorare ulteriormente l’esperienza di mobile working.

All’interno di un sottile chassis in magnesio, questi notebook si contraddistinguono per un design a nido d’ape, che ne aumenta la resistenza e la sicurezza. Inoltre, dimensioni e peso ridotti li rendono ideali per essere portati sempre con sé – Portégé X20W-E ha uno spessore di soli 15,4 mm e un peso di 1,1kg, mentre il Tecra X40-E solo 16,9mm e un peso di 1,25kg – e l’eccezionale durata della batteria consente di lavorare per tutta la giornata.

La gamma E-Generation di Toshiba si amplierà ulteriormente nei prossimi mesi con nuove configurazioni delle serie Tecra e Portégé.