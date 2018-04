Jabra fissa nuovi standard qualitativi nelle cuffie professionali

La nuova gamma di cuffie professionali Engage offre maggiore sicurezza a tutela dei clienti e spazio operativo triplicato

Si chiama Jabra Engage e si presenta come una nuova gamma di cuffie professionali wireless per il sistema DECT l’ultima nata in casa Jabra.

Messa a punto per stabilire nuovi standard per la qualità delle chiamate, la sicurezza e il numero di persone in uno staff che possono utilizzarle simultaneamente, la nuova gamma di cuffie wireless fornisce prestazioni wireless da leader di settore grazie a un’eccellente qualità delle chiamate, a una migliore customer satisfaction e a una produttività dei dipendenti in grado di garantire, allo stesso tempo, il massimo livello di sicurezza di qualsiasi auricolare senza fili sul mercato.

La nuova gamma risponde ai cambiamenti del percorso di chiamata del cliente, in cui l'automazione sta sostituendo le chiamate di routine. Di conseguenza, l'interazione umana è riservata alle chiamate considerate “critiche” per il business, come le complesse richieste o i reclami, che richiedono i più alti standard di qualità del confronto per garantire la customer satisfaction e una risoluzione efficace.

Nello specifico, man mano che le chiamate diventano più lunghe e complesse, le imprese devono affrontare un problema importante con la disponibilità del canale del sistema DECT, limitando il numero di lavoratori in un dato spazio. Le Jabra Engage collegano più utenti in un determinato spazio, senza compromettere l’esperienza di chiamata in termini di qualità del suono.

Con un range d’azione fino a 150 metri, la gamma Engage offre anche la libertà per i dipendenti di spostarsi all’interno del loro ambiente di lavoro. Inoltre, i microfoni a tecnologia avanzata di cancellazione del rumore e gli altoparlanti potenziati forniscono un audio cristallino indipendentemente dall’affollamento della stanza in cui ci si trova.

Infine, anche in termini di sicurezza delle chiamate, la gamma Engage incorpora nuove funzionalità che le rendono le cuffie wireless professionali più sicure al mondo. Queste includono le funzioni di autenticazione e crittografia, insieme all’“accoppiamento fisico assistito” che crea una chiave di collegamento segreta tra l’auricolare e l’unità di base.

La gamma comprende le Engage 65 e 75 per creare una proposta wireless più semplice e più competitiva per il sistema DECT.

Entrambi i modelli sono disponibili in versione Stereo & Mono o Convertible.

La durata della batteria che copre un’intera giornata (fino a 13 ore), ogni cuffia Engage è dotata della funzionalità integrata busylight che funge da segnale di “non disturbo”, e che di conseguenza consente ai colleghi di sapere che è in corso una chiamata, riducendo quindi le interruzioni.