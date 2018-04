Da Eaton una guida per essere compliance in Nord America

Eaton ha messo a punto una guida completa alla progettazione di un quadro elettrico a norma UL508A

Per supportare i costruttori di macchine a esportare con successo i quadri elettrici d’automazione in Nord America Eaton ha messo a punto una guida completa alla progettazione disponibile online.

Previa registrazione, i costruttori professionali MOEM che desiderano esportare le proprie macchine nel mercato nordamericano potranno scaricare l’opera che, nella strategia di Eaton rappresenta un supporto strategico per coloro che desiderano realizzare quadri elettrici d’automazione rispondenti alle normative UL508A, sensibilmente diverse rispetto a quelle del mondo IEC.

La percentuale di macchine innovative dal punto di vista tecnologico esportate dall’Europa in Nord America sta registrando un notevole aumento che richiede ai costruttori di macchine un’adeguata conoscenza – e formazione – relativa allo standard di riferimento per questi Paesi.

In assenza di informazioni – sia tecniche che normative – l’esportazione potrebbe rivelarsi onerosa in termini di tempo e rischiosa dal punto di vista finanziario.

Consapevole della necessità di ottemperare a codici e norme e adoperarsi ai fini della conformità per esportare con successo apparecchiature elettriche in Nord America, Eaton ha, dunque, messo a disposizione le proprie competenze tecniche di automazione in una guida che arricchisce la già ampia scelta di whitepaper disponibili.

Consulenza professionale e conformità piena

La guida alla progettazione di un quadro elettrico a norma UL508A di Eaton – suddivisa in diverse sezioni – fornisce consulenza professionale e include tutte le informazioni sui componenti prodotti dall’azienda – tra cui interruttori automatici, contattori e fusibili – per permettere ai quadri elettrici di essere conformi alla normativa UL, oltre a indicare particolari relativi alla progettazione, all’installazione e alla messa in servizio della macchina destinata al mercato nordamericano.

Per scaricare gratuitamente la guida completa alla progettazione di un quadro elettrico a norma UL508A, cliccate QUI.