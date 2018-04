deviceTRUST dà l’esclusiva a Ready Informatica per l’Italia

By

Il vendor tedesco ha affidato al distributore lombardo l’esclusiva di una distribuzione che fa il paio con i brand IGEL ed FSLogix

Specializzata nel fornire all’IT la possibilità di modificare le configurazioni di ogni utente in base al contesto in cui si trova, il tipo di dispositivo, la rete e tante altre variabili che possono influire sulla sicurezza dell’accesso ad applicazioni, dati, servizi aziendali, deviceTRUST ha affidato la distribuzione esclusiva per l’Italia a Ready Informatica.

Il distributore italiano ad alto valore aggiunto, focalizzato in soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha aggiunto alla lista della sua offerta il nome della società tedesca che, con le sue tecnologie in attesa di brevetto, fornisce oltre 200 proprietà contestuali di hardware, software, rete, sicurezza, prestazioni e posizione negli spazi di lavoro virtuali e fisici.

Stando a quanto riferito in una nota ufficiale, deviceTRUST può facilmente integrarsi con qualsiasi soluzione di gestione dello spazio di lavoro esistente e non richiede alcuna infrastruttura aggiuntiva. Il contesto è sempre aggiornato e ogni modifica innesca un’azione definibile.

Con già a listino marchi come IGEL ed FSLogix – che con deviceTRUST hanno in essere una partnership tecnologica – Ready Informatica si appresta a spingersi pesantemente nell’area della sicurezza degli accessi ad applicazioni, dati e servizi.

Nello specifico, i rivenditori del VAD troveranno nella software house di Brensbach una soluzione interessante da proporre, sia a clienti che utilizzano Citrix XenApp, XenDesktop o VMware Horizon, sia a clienti con installazioni pc tradizionali Windows.

Ready Informatica inizierà il reclutamento dei nuovi partner di canale deviceTRUST, organizzando webinar e seminari nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e a Roma.

Per saperne di più, scriverte a devicetrust@ready.it oppure accedete ai siti in italiano e in inglese.