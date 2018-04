TTG DEL 15 APRILE: 2019, obbligatoria la fatturazione elettronica B2B

In questa edizione del TTG: Sirio informatica e sistemi SpA, Amazon, Intel, F-Secure, Helaglobe Consulting

IN QUESTA EDIZIONE:

In questa edizione del TTG Sirio informatica e sistemi SpA propone alle aziende le sue soluzioni per passare alla fatturazione elettronica B2B, grande successo per l’Amazon Web Services Summit 2018 che si è svolto a Milano e Intel mette al centro della sua vision l’intelligenza aritificiale.

Per finire F-Secure presenta il suo nuovo approccio alla sicurezza e Roche propone una nuova tecnologia per combattere la sclerosi multipla.