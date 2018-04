Kingston Digital introduce la nuova famiglia unità a stato solido UV500

Supporta la crittografia hardware con protocollo AES 256-bit e le soluzioni di gestione della sicurezza TCG Opal 2.0

Kingston Digital, società affiliata di memorie Flash di Kingston Technology Company lancia sul mercato la nuova famiglia di unità a stato solido UV500. Disponibile in svariati fattori di forma, la famiglia UV500 è la prima linea SSD di Kingston con tecnologia NAND 3D e crittografia completa del disco. Dotata di controller Marvell 88SS1074 e memoria NAND Flash 3D, la gamma UV500 raggiunge velocità di lettura e scrittura pari a 520MB/s e 500MB/s1, e risulta essere 10 volte più veloce di un hard drive tradizionale da 7200RPM.

La linea UV500 migliora notevolmente le prestazioni del sistema e grazie alla totale assenza di parti in movimento, il rischio di guasti e malfunzionamenti è inferiore rispetto a un hard drive meccanico tradizionale. Questi drive proteggono i dati sensibili mediante crittografia hardware con protocollo AES 256-bit, e supportano le soluzioni di gestione della sicurezza TCG Opal 2.0. Per garantire la compatibilità con un’ampia gamma di sistemi, la famiglia UV500 è disponibile in tre differenti fattori di forma e in capacità da 120GB, 240GB, 480GB, 960GB e 1920GB*, rendendosi perfetti come unità di avvio o di archiviazione principale

"Siamo orgogliosi di portare sul mercato la famiglia di SSD UV500 con auto-crittografia – ha dichiarato Tony Hollingsbee, Business Manager SSD per EMEA di Kingston -. La combinazione di un controller potente, di tecnologia NAND 3D e crittografia dei dati, in svariati fattori di forma, rende la gamma UV500 perfetta sia per gli utenti consumer che per gli utenti enterprise in cerca di un aumento delle performance su sistemi già esistenti".