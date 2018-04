LG a Exposanità

In occasione della manifestazione saranno lanciati tre nuovi monitor per il settore medicale

LG Electronics (LG) presenta i nuovi monitor progettati per il settore medicale a Exposanità , a Bologna dal 18 al 20 aprile 2018 (Padiglione 20, I° piano, stand B69).

Durante la manifestazione saranno messi in mostra tre nuovi modelli di due linee distinte. Il Monitor 8MP (27HJ712C) e il Monitor 1.3MP (19HK312C), entrambi della linea Clinical Review, sono pensati per gli studi medici e le strutture ospedaliere. Il Monitor 8MP (27HJ710S) della Linea Surgical, invece, è progettato per diverse applicazioni in sala operatoria. Tutti e tre i monitor sono perfettamente conformi allo standard DICOM (Digital Imaging e Communications in Medicine) Part 14 per la calibrazione della visualizzazione in scala di grigi.

Il primo prodotto della linea Clinical Review, il Monitor 8MP (27HJ712C), è un 27 pollici UHD 4K con una risoluzione da 8 Mega Pixel e schermo antiriflesso, un modello molto curato anche nel design. La soluzione è, infatti, elegante, minimale e senza cornice, lo schermo può essere ruotato e usato anche in senso verticale, con possibilità di collegamento diretto a notebook o PC. In grado di fondere al meglio le esigenze del settore medicale con le caratteristiche dei prodotti consumer, è un monitor pensato per eseguire contemporaneamente più funzioni di diagnostica – ad esempio applicazioni di radiologia, dati di studio e informazioni incrociate -, e garantisce una resa nitida del colore per una revisione clinica più precisa.

Il secondo modello della linea Clinical Review, il Monitor 1.3MP (19HK312C), è un 19 pollici HD in 5:4, pensato per strutture ospedaliere in cui si usano immagini e software che richiedono questo particolare formato dello schermo. Il telaio è caratterizzato da proprietà antimicrobiche. Come la soluzione precedente, offre comfort visivo grazie alla funzione anti-sfarfallio (Flicker Safe) e alla tecnologia Reader Mode di LG, che riduce la luce blu, proteggendo gli occhi dall’affaticamento.

Il terzo prodotto, il Monitor 8MP (27HJ710S) della linea Surgical, è una soluzione da 27 pollici UHD 4K, pensata per diverse applicazioni in sala operatoria e ottimizzata per l’installazione a parete. Il display IPS 8 Mega Pixel è l’elemento chiave che consente di ottenere immagini dettagliate, oltre a visualizzare più applicazioni di Imaging. La riproduzione dei colori, ancora più accurata con un sRGB del 115%, consente al monitor di migliorare lo spettro dei rossi profondi per una resa ottimizzata. Questo monitor ad uso chirurgico è dotato di protezione IP35 sullo schermo frontale e IP32 sulla parte posteriore, caratteristiche che lo rendono resistente alla polvere e all’acqua, oltre a garantire durata elevata e robustezza. Tra le altre caratteristiche di rilievo, l’angolo di visione che non varia rispetto al punto di osservazione, un indubbio vantaggio per il lavoro chirurgico, anche in termini di sicurezza.