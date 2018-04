5mila utenti unici al giorno per il nuovo portale SaluteLazio.it

By

Ridisegnato con Liferay, il portale dei servizi della Regione Lazio offre ora un’esperienza digitale del tutto nuova ai suoi utenti

Grazie a Liferay, oggi accedere ai servizi sanitari del Lazio è più semplice.

Attraverso la software house specializzata nella creazione di esperienze digitali enterprise, LAZIOcrea, società in-house che supporta la Regione Lazio nella gestione e organizzazione di servizi attività di interesse regionale, ha ridisegnato il portale SaluteLazio.it.

Di quest’ultimo è stata ottimizzata la navigazione e consentito un semplice e immediato al portale che rappresenta il principale punto di accesso per i cittadini ai servizi sanitari offerti dalla Regione.

Creato allo scopo di rendere più semplice e immediata l’interazione tra il cittadino e la Regione, in particolare nell’ambito dei servizi alla salute, SaluteLazio.it è stato realizzato con l’obiettivo di mettere il cittadino al centro, seguendo le linee guida nazionali definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in tema di modelli di accesso unico ai portali e di coerenza nell’organizzazione e presentazione dei contenuti.

LAZIOcrea ha deciso in partenza che avrebbe puntato su una piattaforma open source, allo scopo di ottimizzare gli investimenti e mantenere l’interoperabilità. In questo ambito, è stata identificata Liferay come piattaforma di riferimento su cui sviluppare il portale. L’implementazione del progetto è stata seguita da SMC, azienda selezionata tramite gara pubblica per la realizzazione del portale. Sono stati creati una serie di portlet centralizzati, accessibili con modalità differenziate a seconda dei privilegi o del ruolo dell’utente che vi accede.

La piattaforma Liferay ha consentito di omogeneizzare la presentazione e unificare l’accesso ai servizi sanitari offerti dalla Regione, con una serie di vantaggi che vanno dalle prestazioni complessive del sistema alla sua affidabilità generale. Anche a livello di gestione della piattaforma le cose sono diventate decisamente più semplici per il team IT di LAZIOcrea, che ha a disposizione una console unica per gestire servizi prima legati a sistemi e tecnologie differenti.

Il vantaggio più significativo però è per il cittadino, che possono ora beneficiare di un portale unico a cui fare riferimento per i loro servizi, con informazioni coerenti e sempre aggiornate, indipendentemente dalla loro modalità di accesso. Inoltre, l’identità digitale di chi accede al servizio viene verificata e autenticata in modo differenziato a seconda dei servizi, fino ad arrivare a un processo di autenticazione forte (L3) che prevede l’utilizzo di una smart card (Tessera Sanitaria) fornita al cittadino, oltre alla sua registrazione tramite password.

Il portale consente attualmente di accedere a una serie di servizi, quali la scelta e revoca del medico di base e del pediatra, la possibilità di scaricare referti di laboratorio, di prenotare e pagare prestazioni sanitarie prenotate tramite il CUP (Centro Unico di Prenotazione) e l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Ulteriori servizi sono allo studio e verranno aggiunti prossimamente. Allo stesso portale possono accedere anche i medici di base per consultare i fascicoli dei loro assistiti, con il loro consenso.

Da quando è andato online, a maggio 2017, e in meno di un anno, il portale SaluteLazio.it è diventato un solido punto di riferimento per i cittadini della Regione, servendo oltre 5.000 utenti unici al giorno, per un numero complessivo di circa 500.000 e oltre 1 milione di sessioni.