Talend: nuovo supporto per i partner

I nuovi investimenti in formazione, servizi e sviluppo marketing permettono ai partner di supportare al meglio i propri clienti che investono in soluzioni Cloud e Big Data

Talend, specialista globale nelle soluzioni di integrazione cloud e big data, ha annunciato nuovi consistenti investimenti nel programma globale dedicato ai partner – tra cui il supporto per l’abilitazione della forza vendita e pre-vendita per i partner Talend Big Data, Cloud, ISV, VAR e System Integrator. Le nuove offerte mettono a disposizione dei partner le migliori risorse formative, supporto e servizi per vendere e contribuire a progetti di successo sfruttando i prodotti e le soluzioni Talend.

“Talend ha ben presente che i partner desiderano un accesso rapido ed efficiente a specialisti che siano qualificati nel fornire assistenza, orientamento e risposte a domande complesse in modo tempestivo – afferma Bruce Ottomano, Director of Business Development di Abilis Solutions -. Sono entusiasta che Talend stia ampliando e approfondendo le modalità di supporto ai partner in tutti i modi di cui il mio team ha bisogno per raggiungere il successo per i nostri clienti comuni”.

In Italia, Talend ha sviluppato la collaborazione con partner in grado di operare in ambienti in rapida evoluzione e che assicurano una rapida implementazione dei progetti, tra questi vi sono realtà di rilievo quali Isiway e Quantyca. Grazie al programma con i partner, è più semplice sviluppare soluzioni personalizzate che indirizzino le specifiche dell’universo delle piccole e medie imprese.

Partendo dal Programma per i partner di canale e i VAR a livello EMEA già esistente, Talend ha arricchito in modo significativo il pacchetto a disposizione dei partner includendo i seguenti strumenti:

● Contenuti di formazione aggiornati e su richiesta in modo che siano più significativi, concisi e più facilmente fruibili

● Formazione pre-vendita regionale trimestrale sulle più recenti soluzioni Talend per l’integrazione di cloud e big data

● Miglioramento del programma di certificazione volto a incrementare il valore di mercato e la domanda di professionisti formati da Talend sul mercato

● Boot camp dedicati a cloud e big data per aiutare i partner a comprendere l'architettura e diventare ancora più esperti nell'offrire progetti complessi basati sulle soluzioni Talend

● Corsi live dedicati a Talend Master Data Management e Metadata Management

● Sessioni di chat online pianificate in tutte le regioni con esperti analisti del supporto informatico (CSA) per aiutare i partner a risolvere le spinose problematiche tecniche che emergono durante la vendita o la consegna del progetto

● Un programma Architect Assist (architectassist@talend.com) che consente ai partner di nominare i progetti del cliente che possono ricevere fino a due settimane di assistenza on-site gratuita nel lanciare in produzione nuove architetture basate su Talend