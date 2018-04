Certificazione TÜV per i monitor Eye-Care di BenQ

By

La società rafforza la propria posizione nel mercato monitor grazie alla certificazione per display intelligenti

Contrasto elevato di 3000:1 e prestazioni Flicker-Free sono valsi ai monitor Eye-Care di BenQ la prima certificazione TÜV Rheinland del mondo per display intelligenti.

In questo modo, i monitor per la casa, l’ufficio, l’intrattenimento e le professioni creative di BenQ diventano gli unici a vantare la certificazione TÜV per display intelligenti con tecnologia Brightness Intelligence brevettata.

Già pioniere nei display Eye Care a livello globale, BenQ aggiunge questo successo al conseguimento della certificazione TÜV per le tecnologie Flicker-Free nel 2013, per il Low Blue Light nel 2014 e per il contrasto elevato 3000:1 nel 2016.

Tra le caratteristiche che hanno spinto TÜV Rheinland a rilasciare la nuova certificazione, vi sono le tecnologie Brightness Intelligence e Brightness Intelligence Plus, che rilevano attivamente la temperatura dei colori o la luminosità dell’ambiente, per regolare automaticamente la luminosità del display e la temperatura dei colori, al fine di garantire un’esperienza di visione più confortevole e accurata.

I sofisticati algoritmi in tempo reale BenQ evitano, infatti, la sovraesposizione alle scene luminose, senza però rinunciare a evidenziare i più piccoli dettagli delle scene buie, garantendo qualità e nitidezza dei colori.