Workstation HP: prestazioni al massimo a partire da 849 euro

Le nuove workstation mobili HP ZBook di quinta generazione definiscono nuovi standard per creativi e tecnici

Sono progettate per professionisti creativi e tecnici, dirigenti e studenti che richiedono una potenza di elaborazione ad alte prestazioni e un’esperienza di livello premium le nuove workstation mobili HP ZBook di quinta generazione.

Ufficializzata da HP, la nuova gamma di prodotti include un design all’avanguardia, strumenti di collaborazione innovativi e avanzate caratteristiche di sicurezza per portare il processo creativo a un nuovo livello.

Prestazioni eccezionali, design originale, sicurezza ‘resiliente’

Nello specifico, i sistemi HP ZBook sono stati creati per offrire un design e una versatilità unici, esperienze di input con penna di precisione, schermi estremamente luminosi, una configurazione che non richiede strumenti e finiture originali e gradevoli.

I modelli HP ZBook di questa generazione dispongono di un corpo in alluminio creato per migliorare l’integrità strutturale, aumentare la robustezza e ridurre il peso, oltre ad includere display con bordi stretti, aumentando le dimensioni dello schermo in un telaio più piccolo, senza mai mettere in discussione la sicurezza.

Sistemi premium HP ZBook per i professionisti creativi

Da qui il lancio di HP ZBook Studio X360 G5, un pc convertibile per eseguire più applicazioni in modo rapido e reattivo, che sarà disponibile nell’area EMEA da maggio a partire da 1.349 euro.

A caratterizzarlo ci pensano sia la scheda grafica NVIDIA sia i processori Intel Xeon ma anche le innovative cerniere HP a 360 gradi e la penna di precisione a 4.096 livelli di sensibilità alla pressione su schermo antiriflesso HP DreamColor definito in una nota ufficiale il display 4K per portatili più luminoso al mondo.

A sua volta, anch’esso disponibile nell’area EMEA da maggio a partire da 1.299 euro, l’HP ZBook 17 G5 offre le prestazioni di un desktop con la libertà di un portatile. Gli utenti possono contare su prestazioni elevate per la modifica di più flussi di contenuti, la gestione dei dati e lo sviluppo in realtà virtuale. HP ZBook 17 G5, la workstation mobile tra le più potenti al mondo3, offre il 50% di core in più rispetto alla generazione precedente, fino a 10 TB di archiviazione, 64 GB di memoria, schede grafiche NVIDIA Quadro P5200 e caratteristiche termiche migliorate del 20% rispetto alla generazione precedente, per un sistema sempre fresco e silenzioso.

Di suo, l’HP ZBook 15 G5 (attesa a maggio a partire da 1.249 euro) fornisce prestazioni straordinarie con soluzioni di sicurezza leader di settore ed è progettata per supportare flussi di lavoro intensivi di rendering, progettazione e simulazione. Con caratteristiche termiche migliorate del 30% rispetto alla generazione precedente, il sistema resta fresco e silenzioso anche durante l’esecuzione di carichi di lavoro alle massime prestazioni. Gli utenti possono dare vita ai propri progetti con 1 miliardo di colori mentre è possibile aumentare la produttività fino a 6 TB di archiviazione.

A partire da 849 euro, HP ZBook 15v G5 è un laptop ad alte prestazioni, destinato a studenti di ingegneria e PMI, con processori ad alta velocità e schede grafiche certificate per le massime prestazioni, il tutto a costi contenuti. Con processori Intel Xeon a 6 core e 32 GB di memoria, questo modello ha tempi di risposta rapidi anche quando si eseguono più applicazioni contemporaneamente. È possibile accedere rapidamente a file 4K di grandi dimensioni con un massimo di 4 TB di archiviazione ad alta velocità ed eseguire complessi modelli 2D e 3D con schede grafiche NVIDIA Quadro certificate. HP ZBook 15V è ottimizzato per la stabilità e le prestazioni, con applicazioni software professionali di produttori di software leader come Autodesk, Revit e SolidWorks. Questo modello offre fino a 2 TB di archiviazione locale TLC PCIe.

Uno schermo rivoluzionario per le attività creative

Infine, già da questo mese di aprile, a partire da 2.299 euro, è disponibile lo schermo HP DreamColor Z27x G2 Studio che garantisce colori uniformi e accurati, grazie a una vasta gamma di colori, un pannello IPS ad alte prestazioni e strumenti di gestione del flusso di lavoro con la rivoluzionaria tecnologia HP DreamColor. Questo monitor con una diagonale di 27 pollici utilizza un sensore popup integrato che consente di eseguire la calibrazione su richiesta o in base a una pianificazione periodica.