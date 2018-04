HDD: Toshiba amplia la gamma

Disponibili da maggio 2018 nuove versioni degli hard disk interni delle serie N300, X300 e L200

L’offerta di hard disk interni di Toshiba si arricchisce con l’aggiornamento della gamma con capacità e buffer di archiviazione superiori.

L’hard disk N300 NAS Hard Drive per Network Attached Storage e l’X300 Performance Hard Drive per PC ad elevate prestazioni o per il gaming sono ora disponibili anche nella versione da 10 TB, oltre a modelli più piccoli e con maggiori opzioni di cache, mentre l’hard disk L200 Laptop PC Hard Drive, per notebook consumer e professionali, offre fino a 2 TB di spazio di archiviazione e una cache potenziata a 128 MB nei nuovi modelli.

L’hard disk N300 NAS da 3,5 pollici (N300) è progettato per applicazioni NAS personal, home office e small business come sistemi RAID scalabili. La capacità di storage della famiglia è stata ampliata fino a 10 TB (rispetto agli 8 TB dei modelli del 2017). Inoltre, sono state ottimizzate le prestazioni, l'affidabilità e la resistenza per le applicazioni di storage ad elevata capacità 24/7.

Il modello da 10 TB è caratterizzato da una velocità di rotazione di 7.200 rpm, permettendo una velocità di trasferimento dati fino a 248 MB/s e un buffer di dati di 256 MB. Tutti i modelli della famiglia sono dotati di sensori di vibrazione rotazionale (RV) e supportano un carico di lavoro di 180 TB/anno.

L’hard disk X300 Performance da 3,5 pollici (X300) è destinato al mercato dei PC gaming e ad elevate prestazioni. Raggiungendo ora una capacità fino a 10 TB di spazio di archiviazione è inoltre disponibile nelle varianti da 8 TB, 6 TB, 5 TB e 4 TB.

Infine, la famiglia di hard disk L200 Laptop PC (L200) da 2,5 pollici per PC ultra-portabili e notebook è stata ampliata per quel che riguarda la capacità, è resistente agli urti e alle vibrazioni ed è progettata per tutti i principali brand di notebook, sistemi di gioco e storage esterno. Nel 2018 è stata introdotta una nuova versione più sottile da 1 TB mentre la capacità massima è stata portata a 2 TB. L’L200 è disponibile in due formati (7 e 9,5 mm) e tre opzioni di capacità (500 GB, 1 TB e 2 TB). I modelli da 2 TB da 9,5 mm e il più sottile da 1 TB da 7 mm offrono ora una maggiore cache da 128 MB, che permette migliori prestazioni rispetto ai modelli con cache da 8 MB. La famiglia L200 è caratterizzata da consumi ridotti rispetto agli HDD da 3,5 pollici, permettendo di ottimizzare la durata della batteria del dispositivo, oltre ad avere un sensore d’urto integrato e tecnologia Ramp Loading per una maggiore affidabilità.