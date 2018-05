Con VivoLink, EET EUROPARTS assicura le massime prestazioni alla tua installazione video

By

I cavi VivoLink sono perfetti ed ideali per un impianto video senza compromessi

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

EET Europarts continua ad affermare il suo ruolo di distributore di prodotti tecnologici ad alto valore grazie al successo delle vendite dei cavi AV VivoLink.

Vivolink è un brand nato e sviluppato sui concetti di qualità ed affidabilità per soddisfare le esigenze e le richieste degli utenti AV professionali e garantire le elevate prestazioni degli impianti. Questo marchio offre un grande assortimento di cavi professionali di qualità per HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, Minijack, RCA, USB, RS232, cavi per altoparlanti ed alimentatori.

Spesso, nel mondo AV, si pone poca importanza in merito alla scelta dei cavi mentre ci si focalizza solo sulla scelta della migliore soluzione AV e della sua installazione.

Cavi di cattiva qualità, con scarsa connettività e schermatura, possono causare apparenti problemi ai prodotti connessi ed indurre a richiedere interventi di supporto o reinstallazione, in realtà non necessari, con conseguente perdita di tempo e denaro.

In molti casi, infatti, la scelta del cavo corretto ha risolto i problemi di qualità video, massimizzandone le performance.

I cavi VivoLink sono stati progettati e costruiti con materiali di qualità.

Connettore pressofuso ad alta sicurezza, interno in rame ed esterno placcato oro, collegamento con 19 pin placcati oro 15u e testati per circa 20.000 operazioni di plug in/out garantendo una durata a vita.

Grazie al materiale 99,9% puro rame, non si necessita di amplificatore nel cavo e di alcuna elettronica. Ultra-flessibili e facili da installare, riducono il rischio di danneggiamento.

“Con l’assortimento VivoLink vogliamo fornire cavi duraturi e stabilii, realizzati con componenti di alta qualità ed assicurati da un rapporto continuativo con gli stessi fornitori" afferma Jesper Aarestrup.

EET Europarts offre l’intera gamma sul suo sito internet www.eeteuroparts.it