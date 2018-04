Praim amplia il portfolio Thin & Zero Client

L’offerta hardware di Praim si estende e si rinnova con prodotti più funzionali, interoperabili e flessibili, a prezzi competitivi

Cresce si rinnova la famiglia Neutrino di Praim, che ha annunciato i nuovi modelli N91xx, l’ampliamento della H Series e la nuova famiglia Thin & Zero Client Edge.

Quest’ultima rappresenta la novità assoluta creata per gli utenti che lavorano in modalità multi-monitor. Si tratta del primo Thin Client della gamma Praim che supporta tre monitor, con risoluzione fino a 4K UHD e offre l’opzione Power over Ethernet (PoE). Questi dispositivi, altamente tecnologici, rispondono con ottime performance alla crescente necessità di supporto per le applicazioni grafiche o multimediali intensive. Costituiscono una soluzione ecologica a basso consumo e l’opzione PoE ne consente l’utilizzo senza alimentatore esterno, con alimentazione dalla rete Ethernet predisposta.

A loro volta, invece, i modelli N91xx conservano le caratteristiche di performance, compattezza e versatilità di utilizzo delle precedenti versioni, ma si distinguono per il consumo energetico ridotto e nell’adattamento a qualsiasi condizione di installazione, anche orizzontale, contenendo gli ingombri nella postazione di lavoro e assicurando prezzi altamente accessibili. La piattaforma Dual-Core Intel Celeron garantisce ottime performance ed una migliorata risoluzione video (fino al 4K UHD), mentre si conferma ideale per l’accesso a virtual desktop, così come per l’utilizzo con soluzioni di Unified Communication.

La H Series è il nuovo Thin Client adatto agli ambienti industriali, performante anche in quelli particolarmente critici, dove le temperature toccano i -5°C o i +50°C. L’estrema robustezza dell’hardware ne garantisce prestazioni ottimali per chi necessita affidabilità sopra la media. Tutti i modelli dispongono di doppia scheda di rete e di chassis concepito per garantire una maggiore protezione alle polveri (con certificazione IP40). I modelli H Series possono essere installati anche in armadi rack ed avere in dotazione moduli di connettività 3G/4G/LTE oppure GPS.

I nuovi modelli Neutrino N91xx, i modelli H Series, così come i nuovi modelli Edge, si avvalgono delle soluzioni software Praim a elevato valore aggiunto, come la console di gestione software ThinMan e la componente Praim Agile, che permettono di implementare un elevato standard di controllo, accesso e sicurezza, semplificando l’attività dell’amministratore di sistema.

I nuovi modelli N91xx e Thin & Zero Client Edge sono disponibili con sistema operativo Praim ThinOX, Windows 10 IoT e Windows Embedded Standard 7, nonché nelle tre versioni Zero Client ThinOX dedicate rispettivamente agli ambienti Citrix XenApp/XenDesktop, Microsoft RDS e VMware Horizon. Le soluzioni H Series sono rilasciate al mercato con sistema operativo Windows 10 IoT e con il sistema operativo Praim ThinOX, con una memoria RAM da 2 a 4 GB e un disco flash da 8 GB a 64 GB.

Le nuove soluzioni sono già disponibili per l’acquisto attraverso il canale di rivendita Praim.