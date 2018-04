Dimension Data Italia premiata da Ciena per il Breakthrough Deal of the Year 2018

Il Summit è l’occasione per premiare i partner che si sono distinti per i risultati raggiunti in partnership con Ciena

Dimension Data Italia è stata riconosciuta da Ciena per gli ottimi risultati di business ottenuti con il premio Breakthrough Deal of the Year 2018, in occasione del recente Ciena EMEA Partner Summit, che si è tenuto ad Atene.

L’EMEA Partner Summit rappresenta un’occasione per premiare i partner che si sono distinti per i risultati raggiunti in partnership con Ciena e creare un momento di confronto per scambiarsi idee, best practices e modalità di collaborazione. L’obiettivo e l’impegno di Ciena si traducono nella creazione di un ecosistema di partner interconnessi in grado di dare vita a una collaborazione più aperta al fine di offrire le migliori soluzioni, in un mercato sempre più mutevole.

“Siamo orgogliosi di potere insignire Dimension Data Italia con questo riconoscimento che attesta il suo impegno e le sue competenze nel condurre progetti di digital innovation a valore e di successo – afferma Lorraine Twigg, Head of Partners EMEA, di Ciena -. Siamo entusiasti di poter promuovere l’evoluzione dei modelli di partnership per far si che una collaborazione aperta consenta ai molteplici partner di Ciena, come Dimension Data Italia, di cooperare a beneficio dei nostri clienti finali.”

“Non possiamo che essere onorati per questo premio che riconosce Dimension Data Italia quale partner in grado di sapere interpretare le esigenze di un mercato sempre più complesso e di declinarle in strategie e piani operativi lungimiranti e in linea con le richieste dei clienti di digital transformation attuali e future,” aggiunge Devid Mapelli, Solutions & Marketing Director di Dimension Data Italia.