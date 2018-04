NETGEAR NIGHTHAWK PRO GAMING: la nuova offerta Netgear per il gaming

By

Si intensifica l’impegno dell’azienda americana in ambito gaming con il lancio della linea Nighthawk Pro Gaming

Netgear, fornitore di soluzioni di networking domestiche e per la smart home, entra a gamba tesa nel mondo del gaming attraverso attività e sponsorizzazioni volte al lancio della famiglia Nighthawk Pro Gaming, con il lancio del nuovo router WiFi Nighthawk Pro Gaming (XR500) e dello switch 10G Nighthawk Pro Gaming SX10 10G/Multi-Gig (GS810EMX).

L’impegno di Netgear Italia è dimostrato anche dalla sponsorship tecnica di Mkers, team di eSports professionistico italiano, impegnato in tornei nazionali ed internazionali e che ha tra le sue fila il campione europeo di FIFA, IcePrinsipe.

I nuovi prodotti di Netgear per il gaming

Nighthawk Pro Gaming: Router WiFi Nighthawk Pro Gaming (XR500)

Il router WiFi NETGEAR Nighthawk Pro Gaming (XR500) è dotato di un software all’avanguardia che ottimizza la connessione di rete stabilizzando il ping, riducendo i picchi di tensione e mantenendo sempre la connessione stabile grazie a una connettività via cavo e wireless affidabile. Con la nuova proposta una Gaming Dashboard permette di controllare e gestire in real-time il ping, la velocità, i dispositivi collegati alla rete e tanto altro ancora. Grazie al Geo Filter, al Quality of Service (QoS) e al Network Monitoring è possibile beneficiare di prestazioni senza eguali. Il router WiFi Nighthawk Pro Gaming è dotato di processore WiFi QuadstreamWave 2 dual core 1.7GHz con MU-MIMO e quattro antenne esterne ad alta potenza.

Switch LAN Nighthawk Pro Gaming SX10 10G/Multi-Gig (GS810EMX)

Lo switch LAN Nighthawk Pro Gaming SX10 a 8 porte offre una latenza quasi pari a zero, una nuova dashboard e un’autodiagnostica precisa, insieme alla possibilità di una personalizzazione completa dei LED RGB e di una configurazione VLAN all'avanguardia, per rispondere al meglio alle esigenze del mondo gaming.

Lo switch SX10 fornisce velocità 10G, Quality of Service (QoS) e capacità LACP, per stabilire la priorità del traffico e caricare i dispositivi, ha due porte 10Gigabit/Multi-Gigabit che si adattano automaticamente e che operano un trasferimento dati senza interruzioni con cinque diverse velocità di connessione. Grazie alla funzionalità dilink aggregation, lo switch riesce ad ottenere velocità di trasferimento di 20Gbps tra lo switch Nighthawk Pro Gaming SX10 e gli altri dispositivi di rete, ad esempio storage di rete come NETGEARReadyNAS.