Nuove certificazioni per Fujitsu

La società ottiene le certificazioni VMware e Microsoft per i sistemi integrati iperconvergenti PRIMEFLEX

Fujitsu ha annunciato il completamento dei processi di certificazione VMware e Microsoft su tutta la propria gamma di sistemi integrati PRIMEFLEX per infrastrutture convergenti (HCI) basati sull'ultimissima linea di server Fujitsu PRIMERGY M4. L'iniziativa offre, ai clienti che stanno passando agli ambienti HCI o che stanno scalando deployment già esistenti, la garanzia che le configurazioni Fujitsu per il software-defined storage siano totalmente supportate da due dei maggiori produttori software del mercato.

La certificazione riguardante le specifiche soluzioni software è assicurata mediante una selezione di tre sistemi integrati: PRIMEFLEX for VMware vSAN, PRIMEFLEX for VMware Cloud Foundation e PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct. PRIMEFLEX for VMware vSAN e PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct possono essere installati per esempio all'interno di ambienti ROBO (Remote Office Branch Office) proponendo un'architettura facile da scalare con integrazione semplificata, rilevamento automatico delle nuove risorse storage e di calcolo, ed eliminazione dei backup esterni presso le sedi remote.

Nel caso di PRIMEFLEX for VMware vSAN, Fujitsu ha ottenuto la certificazione dei componenti, che convalida la compatibilità di tutta la componentistica hardware presente nel server con il software VMware vSAN; inoltre è stata ottenuta anche la certificazione a livello di sistema attraverso vSAN Ready Nodes, che specifica i requisiti riguardanti sistemi completi con differenti dimensionamenti di capacità disco, CPU o memoria. Anche la certificazione di PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct si applica sia a livello di singoli componenti presenti in un sistema, sia per sistemi completi (WSSD Premium). Grazie alle certificazioni per VMware e Microsoft a livello sia di componentistica che di sistema, i clienti hanno la piena certezza dell'affidabilità dei server integrati Fujitsu PRIMEFLEX quando vengono utilizzati insieme con il software di questi importanti produttori.

Fujitsu ora supporta anche le configurazioni di server VMware vSAN all-flash all'interno di PRIMEFLEX for VMware Cloud Foundation, offrendo agli utenti performance di I/O significativamente superiori.