OKI Europe aggiunge la connettività wireless alle stampanti A4 a colori

Aumenta l’efficienza della stampa in-house, offrendo la connettività wireless veloce e resiliente, con i nuovi modelli ad alta velocità C332dnw e MC363dnw

Per offrire nuovi livelli di efficienza all’odierno ambiente di lavoro, OKI Europe ha aggiunto la connettività wireless a due delle sue più ricercate stampanti A4 a colori ad alta definizione: la C332dn e la MC363dn.

Le nuove compatte C332dnw e MC363dnw sono state dotate della connettività wireless di serie, caratteristica che rende più semplice e veloce la stampa in-house di alta qualità di un’ampia gamma di supporti cartacei, dal formato A6 fino ai banner da 1,3 m. Facile da configurare, la nuova modalità di stampa wireless è un’ulteriore implementazione della già avanzata connettività di questi innovativi dispostivi LED, che stanno aiutando le piccole aziende a potenziare il proprio brand, riducendo nel contempo le spese per l’outsourcing.

La C332dnw è un dispositivo desktop che offre una stampa a colori di qualità professionale e ad alta definizione – realizzando lettere, report e documenti in grado di suscitare l’interesse del cliente. Come la MC363dnw, anche C332dnw consente la stampa da smartphone e tablet, essendo predisposta per Google Cloud Print 2.0 e, al tempo stesso, compatibile con AirPrint di Apple Inc.

La MC363dnw è una stampante multifunzione A4 a colori, dotata di funzionalità innovative che consentono di risparmiare tempo e risorse, massimizzando la produttività. La stampa a colori ad alta definizione per la realizzazione in-house di documenti professionali si aggiunge alle funzioni di stampa fronte/retro, scansione, copia e fax.