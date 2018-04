Finbuc è Samsung Mobile Value Partner Gold

La nuova certificazione apre a nuovi mercati nel business mobile B2B e rafforza la partnership con la multinazionale coreana

Finbuc, da oltre quindici anni punto di riferimento per le aziende di tutta Italia per l’acquisto e il noleggio di prodotti di elettronica di consumo e informatica, diventa, nel 2018 Samsung Mobile Value Partner Gold per il mercato Mobile Enterprise Business (B2B).

Questo nuovo riconoscimento consolida la partnership tra Finbuc e la multinazionale coreana, già forte delle certificazioni ricevute dalla stessa nel settore dei display (Silver Partnership).

La certificazione garantisce una maggiore collaborazione tra Samsung e Finbuc in termini di marketing, assistenza, supporto alle vendite e supporto tecnico e conferma gli ottimi risultati commerciali raggiunti da Finbuc nel settore mobile per i prodotti Samsung nel mercato B2B e le prestazioni e le garanzie in termini di sicurezza e copertura del territorio che da sempre caratterizzano l’azienda.

“Siamo molto soddisfatti di questo obiettivo raggiunto – spiega Valentino Buccella, direttore commerciale Finbuc – perché approfondisce la nostra relazione con Samsung e aumenta le nostre opportunità nel mercato B2B. E’ un riconoscimento riservato a poche aziende italiane, e testimonia la nostra professionalità in termini di rete di vendita, sicurezza e gestione” .