Con Arista Networks cresce il partner program Fortinet Fabric-Ready

Nel Fortinet Security Fabric, Arista EOS consente una maggiore sicurezza per mappare i requisiti del traffico di rete

Arista Networks ha aderito al partner program Fortinet Fabric-Ready estendendo ulteriormente l’impegno comune tra lo specialista in soluzioni di cybersicurezza integrate e automatizzate e il fornitore di soluzioni cloud di rete software-defined per data center di grandi dimensioni, ambienti storage e di calcolo.

In base agli accordi, combinando Fortinet Security Fabric all’estensibilità delle soluzioni di cloud networking Arista, i data center moderni sono ora in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza con una flessibilità, controllo e automazione ancora maggiori.

Con Arista DirectFlow Assist sarà, infatti, consentita un’architettura a scalabilità orizzontale in cui lo switch potrà scaricare il traffico dal firewall, permettendo agli amministratori di rete di dimensionare il firewall in base a normali schemi di traffico anziché dover eseguire l’over-engineer per traffico eccezionale.

Con l’aumento della velocità della rete del data center, le appliance di sicurezza, come i firewall, devono, infatti, essere ridimensionate per adeguarsi a nuovi livelli di throughput. L’integrazione di Fortinet Security Fabric con Arista EOS, un sistema operativo di rete con coerenza single-image tra piattaforme hardware ed estensibilità delle applicazioni, offrirà una soluzione congiunta che consente una maggiore sicurezza e automazione dell’architettura scale-out che meglio si adatta ai requisiti del traffico di rete.

Nello specifico, Arista EOS si basa su uno switch Arista e si integra con le funzionalità di sicurezza avanzate di un firewall enterprise Fortinet FortiGate per scaricare dinamicamente e fornire un controllo completo sull'inoltro della rete a FortiGate.

Inoltre, CloudVision MSS di Arista Networks si integra con FortiManager per automatizzare l’inserimento dei servizi di sicurezza avanzata per i data center. MSS fornisce un servizio di rete flessibile software-based per inserire FortiGate e altri componenti di sicurezza nel percorso del traffico, indipendentemente dal fatto che il dispositivo di servizio o workload sia fisico o virtuale.

Insieme per risolvere le attuali sfide di sicurezza

Il partner program Fortinet Fabric-Ready apre le funzionalità di Fortinet Security Fabric a soluzioni complementari. Come parte del programma, Arista e Fortinet collaboreranno per convalidare in maniera continua l’integrazione della tecnologia con il Security Fabric, oltre a condividere roadmap per un'interoperabilità costante, oltre a trarre vantaggio da iniziative go-to-market congiunte.