Sony supporta i luoghi di lavoro “intelligenti”

Ampliata la line-up di soluzioni TEOS per le reti AV aziendali di grandi dimensioni per la condivisione intuitiva dei contenuti

Una nuova suite di soluzioni che ampliano la proposta TEOS. L’ha annunciata Sony Professional Solutions Europe intenta a consentire alle aziende di creare ambienti di lavoro davvero smart, grazie al controllo dei dispositivi AV dagli smartphone, all’uso dei tablet per prenotare le sale riunioni e allo sviluppo di reception virtuali.

In particolare, Sony ha lavorato a stretto contatto con clienti e partner per sviluppare una nuova linea di soluzioni corporate. Le soluzioni TEOS Manage e TEOS Connect sono state progettate per rivoluzionare gli spazi di lavoro e creare un ambiente semplificato per dipendenti e visitatori, in modo che la collaborazione sia perfetta e la gestione delle strutture risulti ottimizzata.

All’interno della famiglia TEOS, questa nuova suite di soluzioni sarà parte integrante di un pacchetto che risolve tutte le esigenze di comunicazione corporate, ad esempio:

TEOS Connect che consente ai dipendenti all'interno di un ambiente corporate di effettuare il mirroring immediato del contenuto in modalità wireless dai laptop ai Display Professionali BRAVIA, per riunioni più fluide e focalizzate. Senza la necessità di un ricevitore hardware, è disponibile separatamente da TEOS Manage e consente la condivisione semplificata del contenuto all'interno di sale riunioni grandi e piccole, per lavorare in maniera intuitiva e smart.

TEOS Book, parte integrante dell’offerta più ampia di TEOS Manage, questa applicazione consente agli utenti di evitare prenotazioni doppie e il sottoutilizzo degli spazi, installando un tablet da 7’’ o 10’’ all'esterno delle sale riunioni. In questo modo, i dipendenti possono con facilità registrarsi, prenotare e prolungare le riunioni interagendo con la gamma di tablet Android B2B di Sony. La soluzione per la prenotazione della sala è compatibile con Office 365, Microsoft Exchange e Google Calendar.

TEOS Reception fornisce un receptionist virtuale per uffici e ambienti aziendali. Si tratta di una soluzione economicamente vantaggiosa per le organizzazioni che non dispongono di un receptionist dedicato e consente ai visitatori di essere accolti, informati e registrati con facilità, annunciando al dipendente l’arrivo dell’ospite.

TEOS Remote è una nuova soluzione che consente ai dipendenti di assumere il controllo dei dispositivi connessi dal proprio smartphone o dal tablet in sala. Può inoltre essere personalizzata per visualizzare il look & feel che si preferisce. Basta eseguire la scansione del codice NFC per ottenere il controllo diretto sulla sala riunioni in cui si sta per entrare.

TEOS Manage. L’importante aggiornamento alla V1.3 della soluzione principale TEOS Manage aggiunge molte nuove funzionalità, tra cui la prenotazione delle sale, la reception virtuale e miglioramenti all'interfaccia come la gestione degli avvisi, le funzioni avanzate di gestione dello schermo e del proiettore e la compatibilità con Active Directory.

Questo è al centro delle ottimizzazioni di TEOS, tramite cui Sony punta a eliminare le interruzioni causate dai problemi alle tecnologie, realizzando una soluzione che consente ai clienti di creare comunicazioni corporate efficaci ovunque e in qualsiasi momento.