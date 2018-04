Più sicurezza per gli utenti con i nuovi pc di Dell

Dell ha annunciato pc più sicuri, workstation mobile più compatte, ma anche nuovi All-in- One, desktop OptiPlex e monitor P-series

Intenzionata a garantire il perfetto funzionamento delle aziende evitando problemi di sicurezza e interruzioni della produttività e a massimizzare al meglio le incredibili potenzialità offerte da Intelligenza Artificiale, machine learning, virtual reality e la realtà aumentata, Dell ha annunciato una serie di novità nel suo portafoglio di pc.

Parliamo di innovazioni in termini di smart design, produttività e sostenibilità, in grado di rispondere alle sempre crescenti esigenze di una forza lavoro mondiale ed eterogenea.

Tutela dei dati a riposo e in movimento

Dell offre innovative soluzioni di sicurezza non solo in stand-by, ma anche in volo o ovunque si vada, partendo dall’affidabilità del device. La linea di pc commerciali condivide rivoluzionarie best practice per la sicurezza dell’hardware che comprendono un robusto programma supply chain assurance che tiene traccia di ogni componente, dalla sua origine all’assemblaggio fino alla consegna al cliente.

Dell, inoltre, consolida la propria leadership nella sicurezza dei dati e degli endpoint attraverso nuovi miglioramenti apportati a Dell Data Guardian e Dell Encryption.

Le Workstation Dell Precision: la combinazione tra design innovativo e prestazioni senza uguali è il motivo per il quale Dell Precision riveste una posizione di leadership tra i produttori di workstation in tutto il mondo.

I laptop Latitude: il portafoglio di laptop e 2-in- 1 Dell Latitude è progettato per coloro che necessitano di potenza all’interno di un pc di piccole dimensioni.

Inoltre, per i 25 anni dei pc OptiPlex, Dell ha presentato una nuova famiglia di modelli OptiPlex All-in-One (AIO) che mette a disposizione soluzioni potenti all’interno di un design consolidato ed elegante. Inoltre, Dell ha messo a punto nuovi sistemi Tower, Small Form Factor e Micro desktop OptiPlex dotati di processori Intel Core di 8^ generazione e fino a 64GB di memoria DDR4 per la forza lavoro dinamica di oggi.

Infine, progettati e ideati per la produttività, i nuovi monitor della serie P offrono profili incredibilmente sottili, una base più piccola, l’opzione USB-C e un design migliorato per la gestione dei cavi riducono l’ingombro dei cavi.