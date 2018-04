Motorola democratizza lo smartphone

Con moto g6 e moto e5, i nuovi smartphone a breve anche in Italia, Motorola offre device di qualità a un prezzo accessibile a tutti

Precedute da un attesissimo evento di lancio globale a San Paolo in Brasile, le nuove famiglie moto g6 e moto e5 annunciate da Motorola sono pronte a portare nelle prossime settimane anche in Italia nuove funzionalità premium a un prezzo accessibile a tutti.

Presentate come la combinazione perfetta di funzionalità per chi non vuole scendere a compromessi in termini di qualità, stile ed esperienza, le nuovissime generazioni delle famiglie moto g e moto e, includono le innovazioni più richieste dalle persone.

Basati su Android 8.0 Oreo, questi smartphone si distinguono per gli ampi display e l’elegante design senza rinunciare a potenza e velocità garantita dai processori Qualcomm Snapdragon. Su entrambe le famiglie sono integrate le fantastiche “Moto Experiences” che sfruttano le opportunità dell’Intelligenza Artificiale.

moto g6 plus – Smart camera. Performance elevate.

Il nuovo moto g6 plus garantisce un’immagine perfetta sotto tutti i punti di vista. È dotato di un display Full HD Max Vision da 5,9’’ in formato 18:9 che restituisce colori vivaci e dettagli precisi. Scatta foto creative con il suo software innovativo, mettendo a fuoco istantaneamente grazie alla tecnologia Dual Autofocus Pixel.

Ottenere foto fantastiche in condizioni di scarsa illuminazione è ancora più facile grazie all’ampia apertura da f/1,7 e dai pixel da 1,4um di dimensione. Catturare momenti imperdibili è solo l’inizio: il sistema smart camera supporta la scansione del testo e il riconoscimento di oggetti e luoghi caratteristici.

moto g6 – Progettato per stupire. Costruito per creare.

moto g6 è progettato per stupire. Il suo display Full HD Max Vision da 5,7’’ riproduce perfettamente le immagini assicurando colori vivaci e dettagli precisi, mentre la scocca posteriore in vetro 3D attira l’attenzione conferendogli un look elegante che spicca su tutti gli altri smartphone di livello premium.

L’innovativo software di Imaging permette di ottenere fotoritratti di qualità elevata come quelli realizzati in studio, immagini artistiche in bianco e nero e con gli effetti Face filter, divertenti scatti prendono vita grazie alla doppia fotocamera posteriore da 5MP e 12MP. Con il lettore multifunzione di impronte digitali, è inoltre possibile bloccare e sbloccare il telefono istantaneamente.

moto g6 play – Gioca oggi. Ricarica domani

moto g6 play ti consente di mantenere invariati i tuoi frenetici ritmi lavorativi senza rinunciare al tempo dedicato al divertimento. La potente batteria da 4000 mAh con un’intera giornata di autonomia dura fino a 36 ore con una singola ricarica garantendoti totale tranquillità quando sei in giro. Il potente processore da 1,4 GHz-core dà la velocità necessaria per accedere a foto, app e molto altro senza scatti né ritardi.

moto e5 plus – Display grande. Batteria potente

Il moto e5 plus ti accompagna dall’alba al tramonto per vivere con comodità anche le trasferte più lunghe grazie alla sua potente batteria da 5000 mAh1 e allo schermo Max Vision da 6’’. L’elegante formato 18:9 di moto e5 plus si adatta perfettamente alla mano ed è progettato con un motivo riflettente a onde e una parte posteriore curva, garantendo un look bello e, al contempo, confortevole.

Sbloccare il telefono non è mai stato tanto facile: è sufficiente toccare il lettore di impronte digitali posizionato nell’iconico logo Motorola – sul retro del telefono.

moto e5 – Vivi più esperienze.

moto e5 accompagna gli utenti nel corso della giornata. Nonostante il display Max Vision da 5,7’’ sia molto ampio, moto e5 si adatta perfettamente alla mano grazie al formato 18:9 e alla parte posteriore ergonomicamente curva. Tutto diventa più facile, sbloccando le notifiche, le chiamate o la schermata home con il lettore di impronte digitali posizionato discretamente all’interno dell’iconico logo Motorola, sul retro. Uno slot dedicato per schede microSD4 aggiunge spazio per ulteriori fotografie, brani musicali e video.