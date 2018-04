Menzione speciale al WT Award 2018 per i WorkForce di Epson

La linea di multifunzione della multinazionale giapponese si è fatta notare grazie all’innovativa tecnologia RIPS

I multifunzione Epson WorkForce con tecnologia Replaceable Ink Pack System (RIPS) hanno ottenuto la menzione speciale al WT Award 2018 che, giunto al suo 18° anno, viene assegnato al prodotto o al progetto che più si distingue per innovazione tecnologica, valori sostenibili, accessibilità e contributo a una migliore qualità della vita delle persone.

Nello specifico, le motivazioni che hanno portato alla menzione speciale sottolineano i plus delle unità di alimentazione di inchiostro ad alto rendimento per gli utenti d’ufficio in grado di stampare fino a 84.000 pagine senza sostituire i consumabili e di ridurre del 98% i tempi di manutenzione. Grazie alla sua tecnologia a getto d’inchiostro senza produzione di calore, la stampante business eco-compatibile di Epson utilizza fino al 95% in meno di energia, mentre la connettività NFC e wireless supporta anche la stampa da dispositivi mobile.

Con la tecnologia RIPS, meno rifiuti e meno sprechi

In tal senso, la tecnologia RIPS che utilizza sacche di inchiostro ad altissima capacità, viene implementata in molti modelli WorkForce, che arrivano fino alla velocità di 100 pagine al minuto, aumentandone l’efficienza e consentendo alle aziende di soddisfare i requisiti ambientali.

Si è calcolato che se ogni azienda in Italia adottasse le stampanti inkjet Epson per l’ufficio, si risparmierebbe l’energia sufficiente per soddisfare il fabbisogno di almeno 95.000 famiglie.

Per PMI e professionisti, la risposta Epson è Ecotank

La menzione ottenuta premia la strada intrapresa da Epson: offrire soluzioni capaci di stampare molte miglia di copie prima della sostituzione dei consumabili. E se per il mondo business la soluzione è WorkForce Pro RIPS, per la casa, i professionisti e i piccoli uffici, il prodotto che ne rispecchia la filosofia è EcoTank, la gamma di stampanti e multifunzione senza cartucce, molto apprezzata per le caratteristiche straordinarie. Dotati di serbatoi ricaricabili anziché delle comuni cartucce, con un quantitativo di inchiostro incluso nella confezione sufficiente per stampare fino a tre anni e nessun costo nascosto, rappresentano una soluzione di stampa ultraconveniente che permette di ridurre i costi (in media del 74%) e i rifiuti da smaltire. Dodici i modelli disponibili, per dar modo a chiunque di scegliere il modello ideale in base alle proprie esigenze, a seconda che si stampi preferibilmente documenti o fotografie, in formato A4 o in A3.