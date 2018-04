Netgear: sicurezza e connessione vengono con te in vacanza

Lanciate la nuova videocamera Arlo Go senza fili e Netgear Nighthawk M1

Mare o montagna in questo periodo dell’anno l’importante è evadere dalla città e concedersi qualche giorno di meritato relax abbandonandosi alle attività che più ci piacciono.

Relax sì, ma con un occhio alla sicurezza…

Qualunque siano le vostre preferenze di certo quando ci si abbandona ai piaceri del tempo libero non si può comunque dimenticare la sicurezza domestica e dei beni più preziosi.

È proprio per questo che Netgear ha progettato Arlo Go: la videocamera di sicurezza 100% senza fili che funziona con la rete telefonica mobile (3G e 4G LTE) che può essere posizionata praticamente ovunque senza la necessità di essere collegata a una rete WiFi, fornendo agli utenti un sistema di monitoraggio veloce e semplice da utilizzare anche nelle località più remote. Basta acquistare ed inserire una SIM con traffico dati per avere la sicurezza a portata di mano.

Inoltre, grazie alle batterie a ricarica rapida integrate, Arlo Go sarà sempre carica e pronta a monitorare al meglio ogni bene, senza la necessità di una base station. Seconde case, barche, campeggi, ma anche hotel e residence: tramite l’app Arlo potrete sempre controllare ciò che Arlo Go vede e godervi il meritato relax in totale sicurezza.

…e alla connessione!

Se essere sempre connessi è qualcosa che viene associato soprattutto alle attività lavorative, anche in vacanza è ormai quasi d’obbligo mantenere tutti i dispositivi collegati. Spesso, tuttavia, le reti WiFi a cui ci si vorrebbe “appoggiare” sono inaffidabili (o addirittura inesistenti). È proprio in risposta a queste esigenze che nasce Netgear Nighthawk M1, che non solo combina la praticità di un hotspot mobile con tutte le funzionalità di un router, ma è contemporaneamente in grado di supportare le telecamere di sicurezza Arlo fungendo da base station portatile. L’ideale per chi è già in possesso di una telecamera della famiglia Arlo ma non vuole portare in vacanza l’intero sistema.

Con Netgear Nighthawk M1 potrete sempre contare su una connessione potente e stabile (supporta fino a 20 dispositivi WiFi su una singola connessione e può fungere da hub multimediale per lo streaming e la riproduzione di contenuti multimediali) e tenere monitorato il vostro luogo di villeggiatura, dal campeggio alla seconda casa al lago, al mare o in montagna che sia.