Kyocera sempre più eco-friendly

L’azienda aderisce ora al Progetto Impatto Zero di LifeGate

KYOCERA Document Solutions Italia , specialista nelle soluzioni documentali per l’ufficio, ha aderito al Progetto Impatto Zero di LifeGate, compensando le emissioni di CO 2 generate dall’evento “KYOCERA EXCELLENCE POINT” del 04 maggio 2018, mediante crediti di carbonio provenienti da interventi di creazione e tutela di foreste in crescita in Madagascar.

Dal 2008 LifeGate partecipa ad un ampio progetto che prevede interventi di creazione e tutela di nuove foreste in diverse zone del Madagascar. Il posizionamento geografico e l'origine della formazione dell'isola, così come le sue differenti caratteristiche ecologiche distribuite per una vasta superficie, fanno sì che il Madagascar disponga di una delle diversità biologiche più elevate del pianeta, con un grado di endemismo molto elevato.

Attraverso la collaborazione con LifeGate, il punto di riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile, KYOCERA Document Solutions Italia ha potuto quantificare (in kg di CO 2 ) il “costo ambientale" dell’evento e contribuire alla tutela e creazione della superficie forestale necessaria a compensare le emissioni di anidride carbonica.

Il carbon footprint dell’evento, ovvero le emissioni di gas serra generate durante l’iniziativa, hanno tenuto conto dei consumi di energia, acqua, allestimento, produzione di rifiuti e materiali promozionali e mobilità dei partecipanti.

KYOCERA Document Solutions Italia desidera in questo modo rispondere a un importante obiettivo della sua mission, da sempre orientata verso lo sviluppo sostenibile. La sostenibilità ambientale è stata un principio fondamentale della filosofia del Gruppo KYOCERA fin dalla sua fondazione nel 1959 e lo sviluppo della gamma di sistemi di stampa ECOSYS, che ha celebrato il 25° anniversario lo scorso anno, ha anticipato una nuova era di coscienza ecologica, stabilendo lo standard per la stampa eco-friendly. Non da meno, la sales company italiana è anche certificata ISO 14001.