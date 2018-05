PC business: Toshiba presenta Portégé Z30-E

By

Mobilità e affidabilità per il nuovo modello disponibile nel secondo trimestre dell’anno

Il nuovo Portégé Z30-E di Toshiba offre prestazioni professionali con porte full-size in un design sottile e resistente.

Realizzato per soddisfare le esigenze degli utenti business in movimento, l’ultra-leggero Portégé Z30-E offre prestazioni premium in ogni ambiente. Inoltre, grazie a una gamma di porte full-size e a funzionalità comuni all’intera line-up business, le aziende sono sicure di avere a disposizione una soluzione coerente, compatibile e personalizzabile all’interno della propria infrastruttura IT.

“Il nuovo Portégé Z30-E è stato sviluppato tenendo in considerazione il lavoro in modalità mobile, dai dipendenti delle piccole e medie aziende alle large enterprise, indipendentemente da dove si trovino – ha dichiarato Maki Yamashita, Senior Vice President, PC & Solutions EMEA, Toshiba Europe GmbH -. Questa integrazione alla famiglia Portégé offre elevate prestazioni e massima portabilità, garantendo al contempo livelli di sicurezza avanzati e la massima tranquillità per gli utenti business”.

Il nuovo Portégé Z30-E garantisce un’ottima portabilità grazie al peso di 1,2 kg, allo chassis in magnesio e alle 18 ore di autonomia della batteria. Il display è da 33,8 cm (13,3”) HD o Full HD anti-riflesso con retroilluminazione LED.

Portégé Z30-E integra l’ultimo processore Intel Core – con RAM DDR4 (2400MHz) se si sceglie l’ottava generazione di processori Intel Core garantendo al notebook tutta la potenza necessaria per svolgere attività multitasking sia in movimento sia in ufficio.

Dal punto di vista della connettività Portégé Z30-E offre una gamma completa di porte full-size. Tre porte USB3.0 e una HDMI consentono di condividere rapidamente file lavorativi e presentazioni proiettate con una luminosità ad alta risoluzione. La Gigabit LAN permette di accedere velocemente a reti locali, lavorando, se necessario, in modalità wireless. Una soluzione docking opzionale, conforme con tutti i notebook della line-up Toshiba, offre la connessione alle periferiche senza preoccuparsi dei modelli che sono stati scelti.

Infine focus sulla sicurezza: il Trusted Platform Module (TPM) mantiene i dati business critical al sicuro nell’unità di archiviazione locale del Portégé Z30-E. Lo Smartcard opzionale e il SecurePad con lettore di impronte digitali garantiscono un elevato livello di sicurezza, evitando accessi non autorizzati. Grazie all’integrazione dell’Active Management Technology (AMT) di Intel, la gestione del Portégé Z30-E è ancora più semplice, consentendo a dipartimenti IT di effettuare gli aggiornamenti in qualsiasi momento.