Le stampanti di largo formato Epson a Fespa 2018

In esposizione dal 15 al 18 maggio le nuove soluzioni e le numerose applicazioni dell’azienda, dalla stampa per tessuti e capi d’abbigliamento fino agli articoli promozionali e al signage

Durante FESPA 2018, Epson presenterà ai fornitori di servizi di stampa la sua ampia gamma di stampanti e applicazioni.

Per la prima volta a FESPA, i riflettori saranno puntati sulla stampante industriale Monna Lisa e sulle nuove opportunità offerte alle aziende più ambiziose nel settore della stampa tessile. In esposizione non mancheranno la stampante a sublimazione SureColor SC-F9300 e la stampante DTG SureColor SC-F2100, i due modelli più recenti della gamma Epson, oltre all'ormai collaudata SureColor SC-F6200, insieme a numerosi campioni di tessuti per la moda e l'interior design.

All'interno dello stand verrà dato risalto anche all'alta moda con la collezione donna di Richard Quinn, stilista inglese cha ha recentemente vinto il primo Queen Elizabeth II Award for British Design, consegnatogli direttamente dalla Regina Elisabetta in persona nel corso delle sfilate della London Fashion Week. Tutti i tessuti utilizzati per i suoi capi sono stati stampati con le soluzioni della serie SureColor SC-F. Per quanto riguarda le tendenze future nel mondo del design, verranno anche presentate le creazioni degli studenti della Birmingham City University School of Textiles and Fashion, partner di Epson nell'ambito di un progetto congiunto che vede gli studenti impegnati in una sorta di contest per la realizzazione di capi e tessuti in base a linee guida specifiche. I quattro studenti migliori parteciperanno a FESPA ed esporranno il loro lavoro.

I visitatori potranno anche assistere alla produzione di stampe decorative e fotografiche, all'esecuzione di prove colore e alla stampa di articoli promozionali o retroilluminati, banner e altri prodotti per il signage mediante due modelli della gamma SureColor SC-S: SC-S80600 e SC-S60600. A completare il portafoglio ci sarà anche una stampante fotografica SureColor SC-P.