Euronics offre il servizio Ink Remind sulle stampanti Epson

Gratuito ed esclusivo, il servio offerto dal retailer non richiede abbonamento e permette di dimenticarsi dei consumabili

Euronics è il primo e unico retailer a offrire Ink Remind, un servizio di monitoraggio e fornitura automatizzato sviluppato in collaborazione con Epson per non rimanere mai senza inchiostro.

Utile, gratuito, esclusivo, il nuovo servizio Euronics-Epson rileva i consumi della stampante, avvisa l’utente in fase di esaurimento dell’inchiostro e consente di acquistare la nuova cartuccia a sconti vantaggiosi.

Nello specifico, coloro che hanno acquistato una stampante a getto d’inchiostro Epson negli ultimi due anni possono registrarsi gratuitamente al programma Ink Remind, basato sulla tecnologia ReadyInk di Epson, autorizzando così la rilevazione dei consumi del proprio device.

Nel momento in cui la stampante sta esaurendo l’inchiostro, l’utente riceve tramite newsletter un codice per acquistare un nuovo consumabile Epson garantito e di qualità, a un prezzo vantaggioso, grazie a Euronics.

Sarà, poi, sufficiente inserire il codice ricevuto per uno sconto immediato, da utilizzare per l’acquisto online o con modalità “prenota e ritira”, ulteriore servizio offerto dall’insegna per permettere al cliente di riservare il prodotto e pagare direttamente nel punto vendita.

Il tutto senza costi aggiuntivi né per la fornitura automatizzata né per l’abbonamento al servizio.