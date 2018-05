Panasonic porta a Rimini il meglio della tecnologia Visual&Broadcast

In occasione di Music Inside Rimini 2018, Panasonic accenderà i riflettori sul settore del live entertainment

Dal 6 all’8 maggio, andrà in scena MIR – Music Inside Rimini 2018, in occasione del quale Panasonic entusiasmerà i visitatori al Padiglione C5 – Stand 132 con spettacolari proiezioni 4K e l’affascinante cubo olografico Prolight + Sound.

La manifestazione sarà anche l’occasione per Panasonic di offrire, per la prima volta in Italia, una speciale proiezione immersiva a 183°, realizzata mediante un proiettore 4K dotato di ottica Fisheye, per uno straordinario effetto DOME (cupola).

In tal senso, le soluzioni Visual&Broadcast Panasonic daranno vita a uno show in cui performance di visual art, tecnologia di proiezione laser, mapping 3D, sistemi di tracking, telecamere professionali in 4K e sistemi robotizzati, si integrano perfettamente per dar dimostrazione dell’eccezionale livello di qualità a oggi raggiungibile nell’ambito dei live show.

Riflettori puntati sulle soluzioni più all’avanguardia nel settore, sviluppate da Panasonic in collaborazione con partner tecnologici internazionali, tra cui la testa motorizzata prodotta da Movicom per la box camera 4K UHD della gamma broadcast, il binario con Dolly di Tecnopoint, integrato con le telecamere PTZ, e la nuova AK-UC4000, ma anche display 4K e proiettori professionali ad alta luminosità di ultima generazione.