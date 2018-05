Gigaset si colora per la primavera

I cordless della serie A, A 170 e A 270, montano una tecnologia “Made in Germany” affidabile e concreta

Rosso, blu acqua marina, tortora umbra. Gigaset colora la propria serie A, apparecchi cordless dotati di un grande e luminoso display che si fa colorato anche per rendere il cordless visibile quando non posizionato sulla base e facilmente identificabile alla vista quando squilla.

Il nuovo Gigaset A170, come anche l’A270, esalta la funzione principale del telefono, la voce.

Concreto e senza fronzoli

L’ampio display grafico dei Gigaset A170 e A270 è illuminato color ambra e la dimensione di 1.5” si dimostra ideale per fare vedere una linea centrale a 14 caratteri “dot matrix”, 1 linea per le icone e una linea per i tasti funzione.

Con Gigaset A170 e A270 si può conversare ininterrottamente per 18 ore ed il tempo di stand by è addirittura di 200 ore. Gli apparecchi sono entrambi “Plug and Play”, cioè utilizzabili immediatamente una volta collegato il cavo di linea e l’alimentatore alla presa di corrente. La tastiera è ergonomica e la rubrica può contenere fino a un massimo di 50 nomi e numeri.

Concepita, ingegnerizzata e fabbricata interamente in Germania, la famiglia cordless serie A di Gigaset si distingue per l’economicità d’uso e l’attenzione e il rispetto dell’ambiente grazie alle soluzioni Gigaset ECO-DECT. Ciò significa che gli apparecchi Gigaset non emettono onde radio in modalità standby e in conversazione diminuiscono fino all’80% a seconda della distanza tra la base e il portatile.

Qualità audio in primo piano

Nei Gigaset A170 e A270 la voce e l’audio, hanno ricevuto particolare attenzione. La qualità audio in uscita e in entrata è ai massimi livelli e consente conversazioni anche alle persone con apparecchi acustici. Il volume di entrambi i cordless è regolabile a 5 livelli come lo è il volume delle suonerie. Sono 10 le suonerie selezionabili in dotazione dei due apparecchi.

La suoneria è dotata di una funzione on/off attivabile tramite una pressione più lunga del tasto asterisco. La chiamata in arrivo viene visualizzata sul display dove appaiono anche le chiamate perse. Gigaset A170 e A270 elencano fino a 25 chiamate perse e memorizzano anche l’indicazione del chiamante.

Il modello Gigaset A270 si differenzia dall’A170 per la funzione vivavoce, che permette di conversare senza dover tenere l’apparecchio in mano accostato all’orecchio.

Gigaset A170 e A270 sono disponibili nei colori red, aqua blu, umbra (tortora) oltre che bianco e nero.