X507: il nuovo notebook di Asus

Leggerezza, design dual-storage e display HD con cornice sottile sono i punti di forza di questo modello

Leggerezza e portabilità per il nuovo notebook ASUS X507, disponibile in diverse configurazioni – a partire da Intel Celeron N4000, processore grafico UMA e hard disk da 500GB. Il notebook adotta un display con pannello TN da 15,6 pollici e risoluzione HD e si contraddistingue per una cornice di soli 8,1 mm e un rapporto screen-to-body del 75,4%. La portabilità è invece garantita dallo spessore di soli 21,9 mm e dal peso complessivo di 1,68 kg.

Per un uso quotidiano

ASUS X507 è stato pensato sia per un utilizzo professionale che per l'intrattenimento quotidiano ed è dotato di sistema operativo Windows 10 Home.

In relazione alla connettività: ASUS X507 adotta una porta USB 3.1 Gen 1 Tipo A, due porte USB 2.0, una porta HDMI e un lettore di schede microSD, oltre a offrire la connettività Wi-Fi dual-band 802.11ac e Bluetoot® 4.2. Per assicurare la massima operatività, il nuovo notebook sfrutta sia la carica rapida, che in soli 49 minuti permette di ricaricare al 60% una batteria quasi completamente scarica, sia la tecnologia ASUS SuperBattery che triplica la durata della batteria rispetto ai modelli tradizionali.

Disponibile nell’elegante colorazione Icicle Gold, ASUS X507 è dotato di un ampio display HD da 15,6” con una cornice particolarmente sottile: unitamente ad ampi angoli di visualizzazione di 178° ed una superba riproduzione dei colori, questo notebook consente di offrire immagini di altissima qualità, con un’estrema nitidezza nella visualizzazione dei colori e dei dettagli, e massimo comfort. Qualità, queste, che lo rendono perfetto per condividere i contenuti con amici e colleghi.

Software e tecnologie ASUS esclusive

ASUS X507 presenta software e tecnologie esclusive come ASUS Tru2Life Video, ASUS Splendid e ASUS SonicMaster-enhanced audio. La tecnologia Tru2Life Video migliora in modo straordinario l'aspetto di qualsiasi video: grazie all’utilizzo di algoritmi intelligenti, definizione e contrasto di ogni pixel in ciascun fotogramma vengono migliorati del 150%, producendo contenuti video incredibilmente nitidi e realistici. E ancora, la tecnologia ASUS Splendid ottimizza le immagini per generare colori più intensi e profondi con la massima fedeltà. La tecnologia SonicMaster — sviluppata dal team ASUS Golden Ear — fornisce l'audio più potente e coinvolgente mai ascoltato su un notebook, grazie a un'innovativa combinazione di hardware e software.