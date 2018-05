Ricoh porta gli anni ’50 a Print4All

In uno spazio che ricrea, rivisitandolo, il Padiglione Breda ideato dall’architetto Luciano Baldessari per la Fiera Campionaria di Milano del 1952, Ricoh mette in mostra tecnologie e applicazioni che permettono di guardare alla stampa in modo nuovo

Uno spazio all’insegna dell’arte, della creatività e di applicazioni dal forte impatto visivo. Questo è, in sintesi, lo stand (pad. 20, stand B32-C35) che Ricoh propone per la prima edizione di Print4All, fiera dedicata al mondo del printing che si svolgerà in Fiera Milano dal 29 maggio al 1° giugno 2018.

“Il nostro stand – spiega Giorgio Bavuso, Direttore Commercial and Industrial Printing di Ricoh Italia – prende spunto da uno dei più grandi esempi di architettura moderna, il Padiglione Breda ideato dall’architetto Luciano Baldessari per la Fiera Campionaria di Milano del 1952. Ricoh ha scelto di accogliere i visitatori in un’installazione che riprende un’opera visionaria, all’interno della quale verranno messe in mostra le potenzialità delle immagini e nuove prospettive per il mondo della stampa. Innovazione e creatività verranno reinterpretate dalla tecnologia Ricoh”.

I visitatori saranno guidati in un percorso esperienziale dove troveranno spunti e idee per realizzare applicazioni innovative su molteplici supporti mediante effetti e colori speciali.

Per quanto riguarda le tecnologie verrà presentata per la prima volta al mercato italiano Ricoh Pro C7200X, soluzione foglio singolo dotata della quinta stazione colore. Ricoh Pro C7200X integra una nuova funzionalità per la stampa del bianco e del CMYK in un singolo passaggio per un maggiore impatto ad esempio su supporti colorati. Il toner pink neon lanciato di recente, il toner bianco e il giallo neon completano la gamma di possibilità. A fianco di Ricoh Pro C7200X si troverà la nuova Pro C9200 che offre produttività e qualità per altissimi volumi.

Inoltre, sotto i riflettori allo stand Ricoh vi saranno Pro T7210 – soluzione di Industrial Decoration per la stampa su materiali rigidi e pesanti come vetro, legno, acciaio, composti di alluminio e metallo – e RICOH Ri 3000 (Direct to Garment) per la stampa diretta su capi d’abbigliamento quali t-shirt, felpe, maglie e calze.

Durante tutte le giornate della manifestazione verranno organizzati presso lo stand Ricoh momenti di incontro e confronto con i visitatori durante i quali esperti di settore faranno il punto sui più recenti trend del printing e della comunicazione visiva.

Giorgio Bavuso conclude: “per i fornitori di servizi di stampa che vogliono restare competitivi in un mercato in costante cambiamento come quello del printing è importante essere sempre aggiornati e al passo con le nuove tendenze. A Print4All vogliamo mostrare in che modo il corretto abbinamento di tecnologie, materiali e colori può davvero fare la differenza portando risultati assolutamente nuovi”.