ICTSolutionsDay: appuntamento il 22 maggio

L’evento firmato @Allnet.Italia mira ad approfondire novità e best practice

Si terrà Martedì 22 Maggio a Bologna, presso il Centro Congressi del Royal Hotel Carlton, la nuova edizione dell’#ICTSolutionsDay firmato @Allnet_Italia. Un appuntamento ormai fisso in agenda, rivolto a System Integrator, ISP, Reseller ed Installatori, allo scopo di condividere e approfondire novità e best practice, a vantaggio della crescita dell’intero comparto.

Un format vincente, quello messo a punto da Allnet.Italia, che cresce e si rinnova, edizione dopo edizione, nella struttura e nei contenuti, per offrire al canale un momento esclusivo di informazione e formazione sui principali trend di un settore in continua e rapida evoluzione. Anche l’edizione 2018 si preannuncia, infatti, ricca di interessanti opportunità con un particolare focus sui seguenti segmenti: Unified Communications & Collaboration, Wireless e Networking, Cyber Security, Videosorveglianza ed Internet of Things.

“Crediamo molto nel potere del “fare rete” per essere pronti ad affrontare le minacce e a cogliere le nuove sfide provenienti dal mercato – commenta Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia che aggiunge -. L’Ict Solutions Day rappresenta, difatti, il nostro modo concreto di metterlo in pratica ed è per questo che poniamo sempre maggiore attenzione nell’organizzazione di questa manifestazione, allo scopo di renderla sempre più vicina alle esigenze dei nostri clienti.”

In tal senso, Allnet.Italia schiera in campo la collaborazione con 50 tra i più rinomati Vendor tecnologici, un intenso programma di workshop e tavole rotonde tenute direttamente dai Partner dell’azienda, arricchite dalla partecipazione di importanti relatori esterni, tra cui possiamo citare: Alessandra Gangai, Ricercatrice, Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, Paola Generali, Vice Presidente e Coordinatrice GdL Sicurezza Informatica di Assintel e Massimo Zanardini, consulente senior IQ Consulting – spin off Università di Brescia – esperto di IOT, digitalizzazione, Industria 4.0 e stampa 3D.

Elemento distintivo, di questa quarta edizione, è rappresentato da un evento di apertura, per accogliere gli oltre 300 visitatori attesi e presentare le finalità della giornata, moderato da Loris Frezzato, caporedattore di Digital4Trade – media partner dell’azienda per l’evento.

Relatore d’eccellenza, David Bevilacqua, Presidente e CEO di Yoroi, che parlerà di Digital Transformation nell’intervento dal titolo “La società delle mangrovie”.

“ Siamo molto orgogliosi di essere riusciti, anche quest’anno, a sviluppare un programma molto strutturato e completo in grado di integrare tecnologia, know-how ed innovazione in un un’unica formula rappresentata, appunto, dall’evento nel suo complesso – conclude Papadopoulos -. Come nelle precedenti edizioni, infatti, è prevista anche la creazione di una grande area expo che permetterà ai partecipanti di entrare in contatto diretto con i vendor di Allnet.Italia per approfondire i prodotti e le soluzioni in presentazione.”