Paessler presenta Uptime Alliance

Il nuovo programma per i partner di Paessler favorisce la collaborazione e permette ai partecipanti di incorporare i servizi di monitoraggio di rete nelle proprie soluzioni

Paessler, specialista del monitoraggio di rete, annuncia Uptime Alliance, il nuovo technology partner program concepito per aiutare i partner dell’azienda a introdurre funzionalità per il monitoraggio di rete nelle loro offerte e permettere ai clienti di prevenire il downtime di sistemi IT critici. Paessler PRTG Network Monitor è una soluzione unificata di monitoraggio potente utilizzata da oltre 200.000 amministratori di sistema in tutto il mondo.

Con PRTG, gli amministratori di sistema possono monitorare in tempo reale lo stato e le performance dell’intera infrastruttura, dalle reti ai sistemi, dall’hardware alle applicazioni e ai dispositivi. Uptime Alliance si fonda sulla capacità di PRTG di favorire la collaborazione con i partner tecnologici per fornire soluzioni integrate che garantiscono il massimo uptime delle infrastrutture IT e delle funzioni e processi di business che si basano su tali infrastrutture.

Grazie a dashboard intuitive e altamente personalizzabili e oltre 200 sensori preconfigurati, PRTG monitora dallo stato di salute generale dell’infrastruttura di rete a dettagli granulari come le performance e la temperatura dei singoli dispositivi o i giri al minuto delle ventole al loro interno.

Sensori personalizzati possono essere creati e integrati agevolmente in PRTG per consentire ai responsabili IT di adottare senza problemi nuovi trend come l’Internet delle Cose. PRTG invia alert agli amministratori quando viene toccata una qualsiasi soglia di performance predeterminata o quando si verifica un problema che ha effetti sullo stato generale della rete, nella forma da questi preferita, email, sms, ecc.

Paessler offre sensori progettati in modo specifico per alcuni dei più diffusi brand IT ed è membro di Cisco Solution Partner Program, HPE Technology Partner Program, NetApp Alliance Partner Program e VMware’s Technology Alliance Partner (TAP) program.

Uptime Alliance, eredita lo spirito di queste iniziative creando nuove opportunità d’uso di PRTG e fornendo ai partner un framework che essi possono usare per integrare facilmente i propri prodotti con PRTG.