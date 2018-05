HP anima Print4All 2018

Appuntamento allo Stand G16-H21 presso il Padiglione 20 del polo fieristico di Fiera Milano

Nel corso di Print4All 2018, che animerà gli spazi del polo fieristico di Fiera Milano dal 29 maggio al 1 giugno, HP presenterà le proprie soluzioni e la vasta gamma di applicazioni rese possibili grazie al più recente portafoglio di tecnologie di stampa digitale HP Indigo, 3D, Documentale e Large Format dell’azienda (G16-H21 P20).

Che cosa sarà possibile vedere a PRINT4ALL

L’evento offrirà la possibilità di sperimentare in prima persona le applicazioni per la stampa digitale HP Indigo, 3D, Documentale e Large Format di HP visitando lo stand dell’azienda.

Verranno fornite informazioni su come sfruttare tecnologie HP per migliorare la creatività, aumentare la produttività ed espandere le attività di business.

Sarà possibile assistere a dimostrazioni dei prodotti dal vivo tenute dagli esperti di HP, Antonio Maiorano (HP Indigo & PwP Italy Country Business Manager di HP Italy), Davide Ferrulli (Sales and Channel Manager, 3D Printing Business di HP Italy) e Roberto Giorgio (Regional Business Manager, Large Format di HP Italy)

HP presenterà inoltre il proprio portafoglio di prodotti e le soluzioni più recenti che aiutano i fornitori di servizi di stampa a ridefinire le opportunità di business, garantendo le massime prestazioni in termini di affidabilità della stampa, velocità e qualità. Le stampanti in esposizione includeranno differenti modelli in vari ambiti e segmenti dell'offerta printing proposta da HP. In particolare per il segmento HP Indigo sarà possibile vedere dal vivo la HP Indigo 12000 HD, mentre, per il settore 3D i visitatori potranno osservare in funzione la nuova HP Jet Fusion Color 500/300 3D Printer. Per la stampa Large Format, invece, sarà in mostra presso lo stand dell’azienda l’innovativa HP PageWide XL e per l’ambiente Documentale, in fine, saranno presenti in fiera alcune delle ultime soluzioni proposte dall’azienda.