Sony porta le sue ultime novità al MIR-IBTS di Rimini

Fino all’8 maggio presenterà le tecnologie 4K e le soluzioni Audio Video di ultima generazione per l’Entertainment

C’è anche Sony all’Italian Broadcast & Technology Show, di scena a Rimini Fiera fino all’8 maggio. All’interno del Music Inside Rimini, il produttore nipponico presenta le tecnologie 4K e le soluzioni di ultima generazione che assicurano ai produttori di contenuti audiovisivi nuove opzioni creative e maggiore flessibilità.

Allo stand Sony, presso il Padiglione C5 – Stand.054, i riflettori sono puntati sul nuovissimo camcorder palmare XDCAM PXW-Z280.

Lanciato poche settimane fa a NAB 2018, PXW-Z280, nuova ammiraglia della linea XDCAM ridefinisce il concetto di qualità nella produzione portatile e nelle riprese in diretta nell’era internet. Il nuovissimo sensore 3CMOS 4K da 1/2’’ dall’elevata profondità di campo e performance assolute nel settore, fornisce il massimo delle prestazioni 4K HDR direttamente nelle mani del professionista. L’Auto Focus del Face Detection mantiene a fuoco il soggetto, mentre HLG e S-Log3 offrono uno sbalorditivo HDR per adattarsi a qualsiasi workflow. PXW-Z280 è, inoltre, il primo camcorder al mondo con connessione cellulare Dual-link integrata per prestazioni uplink e affidabilità raddoppiate.

IBTS a Music Inside Rimini rappresenta un’occasione unica per poter far toccare con mano le innovazioni tecnologiche e artistiche della produzione di contenuti di qualità, attraverso esperienze “live” e la sperimentazione “on stage”. Presso l’area Sony Live Experience, adiacente allo stand, sarà possibile effettuare riprese dal vivo con le telecamere Sony e ammirare le incredibili possibilità creative proprio come in un set reale, in particolare nelle applicazioni televisive ed intrattenimento ad alta qualità.