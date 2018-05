Plantronics lancia un nuovo Partner Program

I capisaldi del programma sono una struttura a livelli, nuovi incentivi e l’innovativo “Integrator Track”

È un nuovo programma di canale creato per supportare i partner aiutandoli a far crescere il proprio business e la propria profittabilità, ad accrescere la soddisfazione dei consumatori e accelerare i profitti quello annunciato da Plantronics.

Il pioniere nella tecnologia e comunicazione audio ha scelto di premiare distributori e rivenditori che decidono di investire in un futuro innovativo al fianco di Plantronics.

Nello specifico, il nuovo Plantronics Partner Program prevede un sistema di analisi che offre strumenti e programmi che riflettono il ruolo ricoperto dal rivenditore all’interno dell’ecosistema UCC.

Tra gli strumenti enunciati figurano Reseller Track, per i partner che vendono dispositivi di comunicazione ai clienti e che forniscono servizi aggiuntivi di assistenza per l’implementazione e l’utilizzo degli stessi; e Integrator Track, per i partner che vendono un’ampia gamma di tecnologie IT, di comunicazione e collaborazione. Questi partner usufruiscono della certificazione Plantronics Alliance Partners e della soluzione Plantronics Manager Pro.

Sono, inoltre, previsti premi e riconoscimenti per l’investimento.

Il nuovo programma offre l’accesso a formazione e certificazione di prodotti, a strumenti di vendita e marketing, alla registrazione di accordi, a fondi per lo sviluppo del marketing e programmi di premi in base al livello di partnership stipulata con Plantronics.

Esistono tre livelli con caratteristiche e vantaggi incrementali:

o Plantronics Registered Partners

o Plantronics Gold Partners

o Plantronics Platinum Partners

Per ulteriori dettagli sui vantaggi e i termini di Plantronics Partner Program, cliccate QUI