Un maggio “caldo” per il B2B Tour TeamSystem

Sono iniziate e proseguiranno per tutto il mese le nuove tappe del convegno gratuito sulla fatturazione elettronica tra studi professionali e imprese

Dopo le prime 5 tappe che hanno visto TeamSystem impegnata lo scorso aprile nel portare in tutta Italia il suo B2B Tour, anche questo mese di maggio si appresta a veder realizzati altri 10 appuntamenti.

Al primo, svoltosi venerdì scorso a Catania, se ne somma un secondo che, oggi, è a Milano, presso l’Hotel Michelangelo, in zona Stazione Centrale. Il 9 maggio, sarà, invece, la volta di Torino, per poi transitare a Campobasso (10/05), a Bergamo (11/05), Firenze (14/05), Padova (16/05), Bologna (17/05), Trento (18/05) e Perugia (22/05).

Messe a punto per approfondire l’evoluzione digitale della fatturazione elettronica tra privati, l’iniziativa supportata da Euroconference porterà delle sessioni di formazione per approfondire il nuovo obbligo di fatturazione elettronica tra privati e verso i consumatori finali.

Obiettivo del B2B Tour è analizzare impatti e opportunità delle nuove norme su aziende e professionisti, chiamati e rivedere i propri processi per affrontare il cambiamento in atto.

La fatturazione elettronica è infatti un passo fondamentale per velocizzare i processi delle aziende, ottenuti riducendo operazioni manuali, errori e spreco di risorse importanti per il business. Secondo autorevoli ricerche il risparmio complessivo può arrivare fino ad 11 euro a fattura: il ciclo di gestione di ordine– contabilizzazione – pagamenti diventa automatico e il focus di tutta l’azienda si sposta dal data entry al controllo.

Allo stesso tempo, con l’obbligo di fatturazione elettronica si aprono opportunità su più fronti per gli studi commerciali che potranno finalmente spostare l’attenzione dai servizi operativi in ambito contabile e fiscale – sempre più automatizzati – all’offerta di nuovi servizi di consulenza. Potranno anche diventare intermediari per invio e ricezione delle fatture elettroniche, il che renderà ancor più centrale il loro ruolo per i clienti che gli affideranno questo servizio.

Grazie alla piattaforma in cloud Agyo di TeamSystem, il processo digitale normato di Fatturazione Elettronica, compresa la firma e la conservazione digitale, può essere gestito in modo semplice e sicuro tra tutti i soggetti coinvolti, Aziende, Professionisti, PA, Agenzia delle Entrate e anche Istituti di Credito.

Al B2B Tour partecipano in qualità di docenti: Robert Braga, commercialista e componente del Forum Italiano Fatturazione Elettronica presso ADE, Fabrizio Lupone, esperto di digitalizzazione a norma dei processi documentali e membro del Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica coordinato da ADE e MEF, Ilaria Bruno e Luca Veneziano, esperti TeamSystem per le soluzioni di fatturazione elettronica e conservazione digitale.

Gli eventi prevedono l’erogazione di crediti per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e Tributaristi.