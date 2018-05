Torna il Fortinet World Tour con Exclusive Networks

Dal 15 maggio riparte da Pescara il roadshow che, per il secondo anno consecutivo, illustra ai partner di canale soluzioni e servizi congiunti

Sono in tutto 5 le date del Fortinet Tour 2018, che partirà a Pescara il prossimo 15 maggio, per poi approdare a Napoli (29 maggio), Bari (12 giugno), Palermo (21 giugno) e concludersi a Vicenza il 26 giugno.

Lo hanno messo a punto Fortinet ed Exclusive Networks che, dopo il successo del Fortinet World Tour 2017, desiderano, per il secondo anno consecutivo, fornire ai propri partner gli aggiornamenti riguardanti il mondo della cybersecurity e le nuove soluzioni ancora più performanti e automatizzate.

Questa volta rivolgendosi a città con poli tecnologici in forte fermento, in cui Exclusive Networks potrà condividere con i partner presenti la propria conoscenza in campo di sicurezza e offrire la possibilità di aiutarli a far crescere o a far nascere il loro business.

Nello specifico, il progetto Fortinet Security Fabric aggiunge nuova intelligenza ai dispositivi rendendo la sicurezza un processo che si affianca, adattandosi, a tutte le attività aziendali, proteggendo i sistemi ed intervenendo prima e più efficacemente contro ogni tentativo di intrusione, violazione o danneggiamento di qualsiasi asset aziendale.

Il Fortinet Securit Fabric è un framework open, progettato per essere flessibile e veloce ad adattarsi alle nuove infrastrutture ed inoltre capace di integrarsi con tecnologie terze. Fortinet ha voluto creare un sistema versatile mantenendo elevati standard di sicurezza e migliorando il rapporto tra controllo e prestazioni.

Durante l’evento, tramite una simulazione di attacco si potrà vedere in azione il Fortinet Security Fabric e la sua capacità di bloccare tempestivamente ogni tentativo di attacco verso molteplici target.

Exclusive Networks insieme a Fortinet vuole, con questi incontri, fornire ai propri partner informazioni e strumenti utili per offrire a loro volta le soluzioni migliori ai loro clienti, garantendo nuovi servizi e maggiori performance all’interno del budget di spesa disponibile.

