Un Country Manager per Spitch Italy

Lo specialista in tecnologie vocali e analisi del linguaggio parlato ha annunciato la nomina di Piergiorgio Vittori, già Global Development Director

In Spitch Italy dalla fine dello scorso anno in con la qualifica di Global Development Director, Piergiorgio Vittori è stato nominato Country Manager della filiale italiana dello specialista in tecnologie vocali e analisi del linguaggio parlato.

Intenzionata ad affidare a Vittori la responsabilità di guidare la crescita costante del business in Italia, Spitch Italy ha chiesto al manager di coordinare le attività di sviluppo strategico dell’azienda sul territorio, mirando al consolidamento e all’espansione, in particolare nei settori Assicurazioni, Banche, Sanità, Call/Contact Center e Telecomunicazioni.

Dopo 25 anni di esperienza manageriale presso aziende tecnologiche internazionali, Vittori non supporterà più solo i team locali nelle aree marketing, business development, commerciale, acquisizione e relazione clienti, ma continuerà a occuparsi anche di sviluppo e personalizzazione del prodotto.

Come riferito da Vettori stesso in una nota ufficiale: «Aggiungere alla mia responsabilità internazionale la guida di Spitch in Italia è per me motivo di orgoglio personale e professionale. So di poter contare su un team competente e affiatato, e su un mercato ricco di potenzialità al quale vogliamo offrire le nostre soluzioni più avanzate e accurate. Il futuro di AI e machine learning, e la loro applicazione nelle tecnologie vocali, è in continua evoluzione: anche per questo, lavorare per una realtà come Spitch si rivela ogni giorno una stimolante avventura».