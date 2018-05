HANNspree lancia un nuovo monitor professionale per una efficace comunicazione digitale

HANNspree HL407UPB è un display da 40’’ Full HD

HANNpree, produttore globale di elettronica di consumo e brand di riferimento nel mercato del Display, amplia la gamma di Monitor professionali di grande formato con l’introduzione di HL407UPB, un Monitor da 40" Full HD dalla cornice sottile destinato ad attività commerciali e per una efficace comunicazione digitale. E’ pensato in particolare per l’ambito pubblico, il retail, il corporate, come negozi, aree di ospitalità, sale di controllo e altro ancora.

HANNspree HL407UPB dispone di un lettore multimediale integrato con una funzione di riproduzione automatica dei contenuti tramite porta USB: foto, musica e video possono essere visualizzati rapidamente sullo schermo senza la necessità di un PC e senza dover configurare alcun software. E’ dotato inoltre di due porte HDMI e una VGA.

L’HL407UPB ha un pannello retroilluminato a LED di formato 16:9 con un angolo di visione ultra ampio di 178° che riduce al minimo lo spostamento del colore su entrambi i piani orizzontali e verticali e riproduce i contenuti in alta definizione praticamente da qualsiasi visuale. Ideale per un uso prolungato ha un contrasto dinamico di 50.000.000 :1 ed una luminosità a 260-nits per immagini realistiche e dettagli fluidi in qualsiasi situazione.

Per finire, il monitor è dotato di un'uscita jack a cui collegare delle cuffie e impostare il volume in assoluta libertà.