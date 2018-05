KYOCERA amplia la gamma monocromatica

Due nuove sistemi TASKalfa per garantire produttività, versatilità e costi concorrenziali agli uffici “smart”

I sistemi multifunzione monocromatici A4/A3 TASKalfa 3212i e TASKalfa 4012i sono gli ultimi arrivati in casa KYOCERA Document Solutions.

I nuovi sistemi garantiscono la gestione di volumi di stampa significativi grazie alla capacità massima della carta, fino a 4.100 fogli, in differenti formati, nonché grazie a lunghi cicli di lavoro supportati dall’adozione di componenti a lunga durata, che assicurano efficienza operativa, sostenibilità ed economicità agli uffici “smart”.

Queste caratteristiche, unite alla funzione fronte-retro integrata e a una velocità di stampa da 32ppm e 40ppm, per volumi mensili fino a 7.000 copie, garantiscono una produttività superiore e un alto livello di affidabilità, oltre che economie globali.

Caratteristica fondamentale è anche la facilità di utilizzo, supportata da un pannello di controllo con display a sfioramento da 9 pollici a colori, che offre il rapido accesso alle funzioni di stampa, copia, scansione e fax, e la personalizzazione, grazie alla piattaforma di sviluppo HyPAS, che offre l'ottimizzazione dei flussi documentali e la versatilità applicativa necessaria per rispondere alle esigenze documentali delle differenti utenze.

Per supportare il lavoro in mobilità, l’accesso alle informazioni è garantito sia in ufficio che da remoto, grazie alle applicazioni Cloud scanning e Mobile Print, che consentono la distribuzione dei documenti da dispositivi mobili al multifunzione e l’invio di documenti direttamente al device in memoria o all’indirizzo e-mail.

Il tutto in totale sicurezza, in quanto la riservatezza e la protezione dei dati sono garantite da funzioni standard di stampa protetta e privata e da un Data Security Kit opzionale, nonché da policy di accesso controllate dall’amministratore di sistema. Gli utenti possono scegliere le misure di sicurezza e protezione delle informazioni che più si addicono al proprio business, realizzando in semplicità la conformità al GDPR (General Data Protection Regulation), in vigore dal 25 maggio prossimo.